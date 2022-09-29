الدفاع الروسية: القضاء على 80 مرتزقا أجنبيا بإقليم دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، القضاء على نحو 80 مرتزقا أجنبيا قرب مدينة نيكولايف بإقليم دونيتسك، وتحييد بطاريتين لراجمات صواريخ هيمارس، ومدافع هاوتزر الأمريكية، بمقاطعتي زاباروجيا ودنيبروبتروفسك.



وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - اعتراض 17 قذيفة من طراز "هيمارس"، وصاروخ "هارم" أمريكي الصنع في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين "ميج-24" و"ميج-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني.



وأشار إلى أن الضربات التي قام بها الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت في إصابة 6 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك مواقع قيادة اللواء الميكانيكي رقم 53، بالقرب من قرية "يليزافيتوفكا" في دونيتسك، واللواء الميكانيكي رقم 14 في منطقة قرية "دفوريتشنايا" بمنطقة خاركوف، إضافة إلى 87 وحدة ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 198 مقاطعة.



وأضاف أنه تم تدمير 9 مستودعات للذخيرة والصواريخ والأسلحة المدفعية في مناطق قرى "كولوميتسيفو" بمنطقة دنيبروبتروفسك، و"شيفتشينكوفو" بمنطقة نيكولاييف، و"ليجينو" بمنطقة زابوروجيا، وكذلك "كراموتورسك" و"مالينوفكا" بدونيتسك.



تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو، التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة"، ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش الأوكراني.



وفي السياق، كشف سفير لوجانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك، اليوم، عن مقتل نحو 30 مدنيا بينهم أطفال؛ جراء استهداف القوات الأوكرانية قافلة كانت تقل لاجئين بمقاطعة خاركوف.

وأشار ميروشنيك إلى أن المعلومات عن حصيلة القتلى لا زالت أولية، لأن القصف مازال مستمرا ما يمنع انتشال الجثث حتى اللحظة، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".



وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يغادرون المنطقة باتجاه مدينة بيلجورود الروسية، أو يسافرون عبر إقليم لوجانسك قد ازداد بعد بدء الأعمال العدائية الفعلية على أراضي منطقة خاركوف.



من جانبها، أعلنت سلطات دونيتسك مقتل إمرأة جراء قصف أوكراني بمدفعية من عيار يملكه الناتو طال المدينة، ومقتل مدني آخر في قصف استهدف مدينة جورلوفكا.



في غضون ذلك، أعلنت السلطات في لوجانسك مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بقصف أوكراني على مدينة روبيجنويه، مشيرة إلى قصف ثلاث مدن بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.



وذكرت السلطات أن قوات كييف تستخدم تكتيكا جديدا في القصف لاستهداف أكبر عدد ممكن من المدنيين.