عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بكاراكاس يشيد بأداء موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء

صدى البلد

 أشاد السفير كريم عصام رئيس البعثة المصرية بكاراكاس بدولة فنزويلا بمستوى الموفدين من أئمة وقراء وزارة الأوقاف.


جاء ذلك خلال تسلم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم رسالة شكر وتقدير عن الجالية الإسلامية في كاراكاس من السفير كريم عصام رئيس البعثة بكاراكاس بدولة فنزويلا، أشاد فيها بمستوى الموفدين من أئمة وقراء وزارة الأوقاف المصرية، الذي توفدهم الوزارة إلى كاراكاس في شهر رمضان المبارك من كل عام بدولة فنزويلا.


كما أشاد السفير بإصدارات وزارة الأوقاف المصرية والتي تم توزيع عدد منها على المراكز الإسلامية بكاراكاس، وهو ما كان محل تقدير منهم.
 

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير بكل بقاع العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار وسفير فرنسا يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط 2 آخرين بأسيوط

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

بعد ظهور النتيجة.. إجراءات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

رضا حجازي يكشف تفاصيل مشروع حوكمة التعليم الخاص

تكلفت نصف مليار إسترليني.. ارتفاع مخيف في إصابات لاعبي دوريات الكرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج شهيرة بالعقل الكبير.. تعرف عليها

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

رائحة الفم الكريهة مؤشر لأمراض كارثية.. تفاصيل

بجلسة تصوير مختلفة.. رضوى الشربيني تفاجىء الجمهور بظهورها| شاهد

فيديو

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

بنات النجوم بقوا عرايس.. ابنتا محمد رمضان وريهام حجاج أبرزهن| فيديوجراف

أزمة جديدة بسبب الدواجن وتوقعات صادمة للأسعار | تفاصيل

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ