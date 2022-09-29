سفير مصر بكاراكاس يشيد بأداء موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء

أشاد السفير كريم عصام رئيس البعثة المصرية بكاراكاس بدولة فنزويلا بمستوى الموفدين من أئمة وقراء وزارة الأوقاف.



جاء ذلك خلال تسلم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم رسالة شكر وتقدير عن الجالية الإسلامية في كاراكاس من السفير كريم عصام رئيس البعثة بكاراكاس بدولة فنزويلا، أشاد فيها بمستوى الموفدين من أئمة وقراء وزارة الأوقاف المصرية، الذي توفدهم الوزارة إلى كاراكاس في شهر رمضان المبارك من كل عام بدولة فنزويلا.



كما أشاد السفير بإصدارات وزارة الأوقاف المصرية والتي تم توزيع عدد منها على المراكز الإسلامية بكاراكاس، وهو ما كان محل تقدير منهم.



يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير بكل بقاع العالم.