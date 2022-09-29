السيطرة على حريق داخل مطعم في الخارجة بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء، على إخماد حريق اشتعل في إسطوانة غاز بأحد المطاعم الموجودة في الخارجة بالوادي الجديد، بعد الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة باشتعال أنبوبة غاز بأحد مطاعم سور حديقة السلام بمركز الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وتمت السيطرة عليها قبل انفجارها وامتدادها للأماكن السكنية المجاورة.

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وقال شهود عيان، إن أنبوبة الغاز اشتعلت بها النيران عند فوهة الأسطوانة فقام أحد العاملين بالمطعم بقطع الخرطوم وإبعادها عن المطعم، مما أصاب المارة بالزعر والهلع، وعلى الفور وخلال ثوان معدودة تمت السيطرة عليها من رجال الحماية المدنية والإطفاء، وتم تبريدها وتأمينها وإبعادها في مكان خال من السكان، للتأكد من عدم خطورتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.