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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حياة كريمة.. جامعة كفر الشيخ تواصل قوافلها الطبية في قرية البياض| صور

قافلة طبية
قافلة طبية

واصلت جامعة كفر الشيخ إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

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ودفعت الجامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية متكاملة اليوم، الخميس، إلى قرية "البياض" مركز دسوق وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة ”لتنمية الريف المصري، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشراف رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب، والتمريض، بإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والدكتور مها أبو جازية والدكتور وائل الفقي وكيل الطب، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن، طب وجراحة العيون، النساء والتوليد، طب الأطفال، الباطنة العامة، الكبد والجهاز الهضمي، وجراحة المخ والأعصاب، الأمراض الجلدية، الأمراض الصدرية، وجراحة العظام، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، الصحة العامة والتوعية الصحية وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إلى أنه جرى تنظيم عدد من القوافل المتكاملة "صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية" للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

وقال رئيس الجامعة إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة”، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على“ 1177 "حالة من أبناء قرية «البياض" مركز دسوق، وعدد من القرى المجاورة”، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، ورحاب لطفي جوهر مدير إدارة تخطيط البرامج بالإدارة العامة لمشروعات البيئة وثروت المرشدي من الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

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