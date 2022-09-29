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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات: نتعاون مع وزارة العدل لميكنة جميع دورات العمل بالمحاكم 

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، ورافقه كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء بعض المحاكم.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى مقر مأمورية الشهر العقاري بالمحكمة؛ حيث أوضح وزير العدل أنه تم نقل مقر توثيق (الوايلي) لمقره الجديد بمحكمة شمال القاهرة للعمل بنظام الشباك الواحد، لافتا إلى أن هذا الفرع مزود بـ ١٠ شبابيك لاستقبال الجمهور، كما تم تزويده بخط ربط على مركز المعلومات، وذلك في إطار خطة الوزارة لميكنة مكاتب التوثيق.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى المركز القومي للدراسات القضائية، وتعرف على تجهيزات عدد من قاعات التعلم والتدريب بالمركز، وأوضح المستشار عمر مروان أن المركز تم إنشاؤه في عام 1981، وهو مركز قضائي تابع لوزارة العدل يقوم بتنظيم دورات متخصصة لأعضاء الهيئات القضائية بمختلف الدول العربية والأفريقية، وكذا من دول شرق أوروبا وآسيا، موضحا أن المركز يحتوي على عدد من القاعات للمحاضرات والتدريب والأبحاث العلمية، بالإضافة إلى قاعات الحاسب الآلي، وقاعة المُتحف والمكتبة التي تحوي بداخلها العديد من الكتب النادرة.

وخلال تفقده أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة، استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الدور الذي قامت به الوزارة من أجل تطوير وميكنة العمل بالمحكمة، موضحا في هذا الإطار أن التعاون مع وزارة العدل يتم في إطار ميكنة جميع دورات العمل بالمحاكم والأنظمة المساعدة للوزارة، بجانب تقديم الدعم الفني والتقني المطلوب لمنظومة التطوير، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، كما تعمل الحكومة، بخطوات جادة، على إنفاذ خطتها للتحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير محكمة شمال القاهرة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المشروع قائم عمل على أرشفة القضايا المدنية، حيث تم أرشفة ٢٢ مليون ورقة بواقع ٢٠٠ ألف قضية من ٢٢٧ ألف قضية، كما تم تقديم الدعم الفني والتقني للمحكمة من خلال تزويد ها بـ ٧٠ جهاز حاسب آلي، و٤٠ ماسحا ضوئيا للأرشفة.

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