هند سعيد صالح: فكري صادق صعبان عليا أوي بعد إساءته لوالدي

حلت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، ضيفة على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وعلقت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، على أزمة الإساءة لوالدها، قائله: "الأزمة بدأت بشكل إحنا مالناش علاقة بيني والفنان فكري صادق حط والدي في جملة مفيدة بطريقة مسيئة".

وأوضحت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح،: "سعيد صالح وعادل إمام ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي والجيل كله مالوش زي".

وأشارت: "علمت بإساءة الفنان فكري صادق لوالدي عن طريق الصدفة عندما هاتفني معتز ولي الدين شقيق الراحل علاء ولدي الدين وقال لي "شوفتي اللي حصل".



وأوضحت: "الفنان فكري صادق صعبان عليا أوي بعد الإساءة لوالدي"، لافته: "الملايين دافعوا عن والدي بعد الإساءة له من الفنان فكري صادق".