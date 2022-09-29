بعد الإساءة لـ سعيد صالح.. عادل إمام يرد على فكري صادق بهذه الطريقة

علق النجم الكبير عادل إمام، علي التصريحات الأخيرة للفنان فكري صادق عن الراحل سعيد صالح، والذي قال فيها أن الأخير: ممثل عادي وفيه زيه كتير.



ونشر الزعيم عادل إمام صورة له برفقة الفنان سعيد صالح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دون تعليق، كنوع من الرد بطريقة غير مباشرة على التصريحات الأخيرة للفنان فكري صادق ضد الراحل سعيد صالح.

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فكري صادق وسعيد صالح :



وكشف الفنان فكري صادق عن سبب هجومه على الراحل الفنان سعيد صالح، موضحا أنه تسبب في منعه من تجسيد دور خوليو في فيلم سلام يا صاحبي.



وأشار خلال استضافته مع الإعلامية آيات أباظة، علي قناة "نايل لايف"، أن الفنان سعيد صالح هو من وجه القائمين علي فيلم سلام يا صاحبي بالاستعانة بالفنان محمد متولي ليجسد دور خوليو بدلا منه.



ولفت فكري صادق، إلى أن مدير الإنتاج أوهم نادر جلال أنه صادق مسافر الي عمان للعمل هناك حتى يضيع عليه الدور، منوها بأنه جسد في نفس العمل دور ضابط مباحث في ثلاث مشاهد فقط.

نقابة المهن التمثيلية تحيل فكري صادق للتحقيق:

أحالت نقابة المهن التمثيلية الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة برئاسة الفنان أشرف زكي، للوقوف على حقيقة تصريحاته الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء مهنته، في إشارة إلى الفنان سعيد صالح.



وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص إن النقابة قد أصدرت بيانا بشأن هذا التحقيق.



وأثار فكري صادق الجدل بعد تصريحه عن الفنان سعيد صالح في أحد البرامج التليفزيونية، حيث وصف الراحل بأنه "ممثل عادي وفي زيه كتير".



وحرصت ابنة الراحل سعيد صالح الرد على ما قاله فكري صادق وكتبت عبر حسابها على فيسبوك تعليقا صادما وقالت: "إيه اللذاذة دى يا أستاذ فكرى، أنا مش هرد على حضرتك لأن اللهم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب".

نجل فكري صادق يعتذر:

اعتذر الفنان مراد فكري نجل الفنان فكري صادق، لهند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عما بدر من والده اتجاه والدها، حيث ظهر والده في أحد البرامج التليفزيونية، وقال: «عادل إمام هو النجم، أما سعيد صالح ممثل عادي ويوجد مثله الكثيرون».



وقال «فكري» في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إحنا أكبر من أننا نتكلم على صفحات الفيسبوك يا بنت عمي وعمنا كلنا.. ووالدي بنفسه قال في كذا لقاء قبل كدا إن علاقته بالفنان سعيد صالح وعادل إمام كانت علاقة صداقة، وكل واحد مننا ممكن يقول كلمة عفوية بدون قصد غلط، خصوصا لما تتطلع الكلمة من جيل والدك ووالدي، خصوصا إن الجيل دا معروف بالحب».



وأضاف: «ودي كانت كلمة طلعت غلط وسوء تفاهم ودا مش معناه إن والدي غلط لا سمح الله في الأستاذ سعيد أو بيقلل من شأنه، ولكن راعوا يا جماعة كبر السن، الناس دول فنانين كبار وأكبر من أننا نلوم عليهم أو نحاسبهم بالكلمة.. وسعيد صالح نجم كبير وفكري صادق فنان كبير برضه، ووالدي عمره في الوسط الفني ما حد زعل منه.. إحنا ناس في حالنا مش بتوع مشاكل ولا تريند، علشان الناس تعرف مين فكري صادق أو نقيس بالتريند شعبية نجم كبير زي سعيد صالح».



وتابع: «كل من عليها فان يا جماعة، وكلمة (فنان عادي) كلمة لا تقلل من شأن حد ولا سب وقذف لأي حد، وأنا من عشاق سعيد صالح واشتغلت معاه مسلسل وكان إنسان جميل، ورغم ظروفه المرضية إلا أنه كان قيمة كبيرة في المكان والناس الكبيرة بيبقى معاهم عذرهم أحيانا طالما لا يوجد إهانة يبقى الموضوع سوء تفاهم.. بلاش نكبر المواضيع ونشمت في بعض ونعلق لبعض المشانق.. وستستمر العلاقة الطيبة بيننا لآخر العمر بإذن الله، ولن تتغير بسبب كلمة أو وجهة نظر من فنان له تاريخه وأعماله وعمره يتجاوز السبعين».



واختتم حديثه: «اللي حصل دا بيحصل في معظم البرامج المسجلة وبيحصل وكلنا عارفين وفاهمين، وبيتم تظبيط الكلام كله في المونتاج، وهند سعيد صالح تعلم هذا من خلال عملها كمونتيرة.. ولكن الحمد لله، وكامل اعتذاري لهند سعيد صالح ووالدها».