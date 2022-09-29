عدلي القيعي: اجتماع مع محمود الخطيب لاستلام شركة الكرة وتطوير ملعب الفريق

الأهلي ليس للبيع..

وجّه عدلي القيعي، الرئيس الجديد لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لطمأنة مشجعي القلعة الحمراء على مستقبل النادي.

وقال عدلي القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة النادي: "هناك اجتماع مرتقب مع محمود الخطيب رئيس النادي يوم الأحد المقبل، سيتطرق لمناقشة تطوير القناة واستلام الشركة والملعب الخاص بالنادي، أطمئن الجمهور، الأهلي ليس للبيع".

وجود أحمد حسام عوض



وأضاف: "ما المشكلة في وجود أحمد حسام عوض (عضو شركة الكرة) باتحاد الكرة مع أحمد مجاهد؟، كان موجودا لاكتساب الخبرة الإدارية اللازمة، لو استمرت الانتقادات بهذه الطريقة لن يكون لدينا كوادر مثقفة ومدربة على الإدارة".

وتابع: "أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة لن يظهروا في أي برامج تليفزيونية للإدلاء بأي تصريحات، وننتظر الدعم من الجمهور".