حجب العقاقير الطبية.. تفاصيل سقوط عصابة بنج الأسنان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة شتى صور الجريمة لاسيما جرائم احتكار وحجب العقاقير الطبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الأشخاص باستغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وما صاحبها من ارتفاع أسعار بعض العقاقير الطبية، وقيامهم بحجب أنواع العقاقير الطبية الهامة "بنج أسنان" للإيحاء بوجود نقص به ثم إعادة طرحه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وبيعها عقب رفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى ذلك النشاط والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى المستخدمة فى الترويج لنشاطهم الإجرامى.

فحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين

وأمكن ضبط 5 متهمين بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – المنيا) وضُبط بحوزتهم عدد (1810 عبوة بنج أسنان - مبلغ مالى 1.3 مليون جنيه تقريباً – عدد 5 هواتف محمولة).. وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين فنياً تبين احتوائها على محادثات نصية بينهم وبين عملائهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتطبيق "الواتس آب" التى تؤكد نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحصولهم على المضبوطات حيازتهم عبر تجميع بطاقات إثبات الهوية لعدد من أطباء الأسنان غير الممارسين للمهنة فعلياً وشراء تلك الأدوية بموجبها بالسعر الرسمى وتخزينها وإعادة بيعها فيما بعد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على الشيخ إبراهيم شهاب ومدير أعماله، لاتهامهما بالدجل والسحر والشعوذة واستخدام عقاقير طبية غير مرخصة .

الشيخ إبراهيم شهاب يمارس الدجل والشعودة

أكدت معلومات الأجهزة الامنية قيام الشيخ إبراهيم شهاب "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والسحر وبيع بعض الأدوية التى يتم تصنيعها من مواد أولية دون إتخاذ إشتراطات طبية وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع عبر العديد من المواقع والقنوات الفضائية غير المرخصة.

القبض على الشيخ ابراهيم شهاب ومدير أعماله

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المركز المشار إليه وضبط الشيخ ابراهيم شهاب والمدير الإدارى ومسئول البث الرقمى".