عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجب العقاقير الطبية.. تفاصيل سقوط عصابة بنج الأسنان

بنج الاسنان
بنج الاسنان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة شتى صور الجريمة لاسيما جرائم احتكار وحجب العقاقير الطبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الأشخاص باستغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وما صاحبها من ارتفاع أسعار بعض العقاقير الطبية، وقيامهم بحجب أنواع العقاقير الطبية الهامة "بنج أسنان" للإيحاء بوجود نقص به ثم إعادة طرحه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وبيعها عقب رفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

26 أكتوبر.. إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة بالمحاكم

دائرة الحقوق والحريات تفصل قضايا انتخابات النواب والشيوخ

عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى ذلك النشاط والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى المستخدمة فى الترويج لنشاطهم الإجرامى.

فحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين

وأمكن ضبط 5 متهمين بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – المنيا) وضُبط بحوزتهم عدد (1810 عبوة بنج أسنان   - مبلغ مالى 1.3 مليون جنيه تقريباً – عدد 5 هواتف محمولة).. وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين فنياً تبين احتوائها على محادثات نصية بينهم وبين عملائهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتطبيق "الواتس آب" التى تؤكد نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحصولهم على المضبوطات حيازتهم عبر تجميع بطاقات إثبات الهوية لعدد من أطباء الأسنان غير الممارسين للمهنة فعلياً وشراء تلك الأدوية بموجبها بالسعر الرسمى وتخزينها وإعادة بيعها فيما بعد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على الشيخ إبراهيم شهاب ومدير أعماله، لاتهامهما بالدجل والسحر والشعوذة واستخدام عقاقير طبية غير مرخصة .

الشيخ إبراهيم شهاب يمارس الدجل والشعودة 

أكدت معلومات الأجهزة الامنية قيام الشيخ إبراهيم شهاب "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والسحر وبيع بعض الأدوية التى يتم تصنيعها من مواد أولية دون إتخاذ إشتراطات طبية وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع عبر العديد من المواقع والقنوات الفضائية غير المرخصة.

القبض على الشيخ ابراهيم شهاب ومدير أعماله

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المركز المشار إليه وضبط الشيخ ابراهيم شهاب والمدير الإدارى ومسئول البث الرقمى".

أجهزة وزارة الداخلية صور الجريمة حجب العقاقير الطبية حجب العقاقير العقاقير الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

فرج عامر يكشف تفاصيل مكالمة مدرب بوليفار مع مسئول كبير بالأهلي

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2022

أحرجت الجميع .. إعلامي يوجه لومًا علنيًا لـ محمد رمضان | فيديو

موضوعات متعلقة

26 أكتوبر.. إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة بالمحاكم

دائرة الحقوق والحريات تفصل قضايا انتخابات النواب والشيوخ

مجلس الدولة يؤجل فصل نزاع السكة الحديد ومحليات أسيوط

اعرف طريقك.. تعرف على نزلات محور 26 يوليو المغلقة 60 يوما

هل يتحمل المواطن ضريبة مواقف السيارات؟.. الفتوى تجيب

سخر من المسيح.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة في قضية ازدراء الأديان

اليوم.. محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين

تعطيل الدستور.. المتهمون بخليلة مدينة نصر أمام الجنايات من جديد

ترشيحاتنا

يقترب من 100 ألف جنيها .. أوفر برايس على نيسان صني |تفاصيل

أصلي على النبي يوم الجمعة كثيرا ولا تتحقق حاجتي.. فماذا أفعل؟

أوبو تحضر لأرخص موبايل في شهر أكتوبر

صراخ وعويل من والدة صيدلي حلوان: رموك غدر من البلكونة يا ولاء..فيديو

بريطانيا .. ارتفاع غير مسبوق للتضخم بعد انهيار الجنيه الإسترليني

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : استمتع بوقتك الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عذرًا ليفربول ارجع لبيتك يا أبو مكة|عندما ظهر محمد صلاح بقميص الزمالك..تفاصيل

يسبب النزيف .. احذري الإفراط في تناول الزنجبيل

أطباء يحذرون .. حكاية سر رخص كبدة العربيات والوصفة السرية لمحل شهير

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. صينية بطاطا في الفرن

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ