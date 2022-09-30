الجمعة إجازة.. سيولة مرورية بشوارع العاصمة والجيزة

سادت حالة السيولة المرورية والانسيابية في حركة السيارات، على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للموظفين بالقطاعات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة، وسط تواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات.

وسادت حالة من الانسيابية في حركة المرور بشارع فيصل الرئيسي، مرورًا بكوبري الجيزة، ولم تظهر أي من الكثافات المرورية بكوبري جامعة القاهرة وحتى ميدان لبنان كالمعتاد.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى الطريق الدائري وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة، مما يستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق القاهرة - العين السخنة، ضمن أعمال ازدواج وتوسعة النفق، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباحًا، يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة 4 أشهر.

ويستلزم الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من العين السخنة تجاه القاهرة تحويل حركة المركبات يمينًا للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل، والمؤدي إلى طريق القاهرة - العين السخنة اتجاه القاهرة كوبري محمد فوزي.

وتُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.