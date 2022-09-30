من بينهم 4 أطفال.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة العماله ،الكيلو 10 الطريق الإقليمى بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطار بالحادث



ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة عماله ، الكيلو 10 الطريق الإقليمى بنطاق مدينة وادىالنطرون مما أدى إلى إصابة 7 عمال ونقلوا إلي مستشفى وادى النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.



تحديد أسماء المصابين



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين إصابة كل من"، شروق عبد الفتاحالجمل 12 سنة ، أحمد محمد حسن 14 سنة ، هشام صبري إبراهيم 23 سنة ،نورة أحمد محمد 46 سنة ،حسين فتحي سعيد 12 سنة ،رحمة حسين خميس 15 سنة ، منه عنتر يونس 16 سنة ،أصابتهم بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمي محافظة الجيزة.



نقل المصابين إلى المستشفى



ونقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجري تحرير المحضر وتولت النيابة التحقيقفي الحادث.