أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية يزورون مركز الأوقاف الثقافي لغات بالغردقة

تفقد كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر مركز الأوقاف الثقافي لغات بالغردقة، حيث نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية زيارة للمركز لكبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية المشاركين في الدورة التدريبية التي تنظمها اهم الأكاديمية.

أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية

وقد استمعوا إلى عرض توضيحي عن أهم أنشطة المركز، وملخص لخطبة الجمعة باللغة الإنجليزية قدمه الشيخ محمود جمال محمد عباس، وملخص لخطبة الجمعة باللغة الفرنسية قدمه الشيخ حسن سعيد حسن رميح وسط حالة كبيرة من الانبهار بالمستوى العلمي والثقافي لأئمة الأوقاف.

من جانبه أشاد مجلس إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة بالمستوى الرائع والأداء المتميز لإمامي المركز وقرر صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه للشيخ/ محمود جمال محمد عباس و8 آلاف للشيخ حسن سعيد حسن رميح تقديرًا لما يبذلانه من جهد في نشر الفكر الوسطي الرشيد.