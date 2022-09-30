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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكنش حد معبرك والأهلي اللي عملك.. نجوم الكرة يردون على سقطة موسيماني

الخطيب وموسيماني
الخطيب وموسيماني

تسبب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة السعودي فى سقطة غريبة بعدما أشار مؤخرا إلى أن النادي الأهلي لم يحصل على البطولات إلا بعد قيادته الشياطين الحمر.

سقطة موسيماني جاءت بدون مناسبة وعبر مؤتمر صحفي للنادي السعودي الذي تعاقد معه من أجل تدريبه دون أن يكون للنادي الأهلي المصري أى علاقة فى الأمر.

وسادت حالة من الاستياء بين نجوم كرة القدم بعد سقطة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني اتجاه النادي الأهلي وشنوا هجوما عنيفا على المدرب السابق للقلعة الحمراء.

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سقطة موسيماني 

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، سبب موافقته على تدريب أهلي جدة السعودي وقال خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي : "تلقيت عروضا من مختلف أنحاء العالم في الفترة الماضية، سواء لتدريب أندية أو منتخبات، لكنني فضلت عرض أهلي جدة لأنني أحب التحديات الصعبة، وإعادة الفريق إلى منصات التتويج، الأهلي المصري كان بعيدا عن التتويج بالبطولات القارية قبل التعاقد معي، لكنني نجحت في إعادة الفريق إلى منصات التتويج".

ورحل  بيتسو موسيماني عن تدريب الأهلي المصري، في شهر يونيو الماضي، عن طريق فسخ تعاقده بالتراضي.

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رد ناري من بركات 

رد محمد بركات نجم الفراعنة والأهلي  السابق، على تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي جدة، بشأن نجاحه في إعادة الألقاب القارية للأهلي المصري أثناء تدريب الفريق

وقال بركات عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور "أولًا مهمة موسيماني ليست سهلة مع أهلي جدة الفريق العريق الذي تشرفت بارتداء قميصه موسم 2002-2003، وكان هبوطه صدمة للجميع".

الأهلي قدم لموسيماني الكثير

وأضاف "موسيماني مدرب جيد أضاف للأهلي وحقق 4 بطولات خلال تجربته التي دامت 20 شهرًا، لكن حجم الإضافة التي قدمها موسيماني للأهلي أقل بكثير مما قدمه الأهلي لموسيماني".

وتابع: "الأهلي جعل اسم موسيماني أكبر في مجال التدريب، وساعده على تحقيق النجاحات، لو درب موسيماني أي فريق آخر لما حقق نفس النجاحات".

ونوه "موسيماني أيضًا خسر بطولات مهمة مثل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية والدوري المصري".

وأشار إلى أن موسيماني ترك الفريق فنيًا في حالة ليست جيدة، ولم يمنح من يستحقون من اللاعبين، الفرصة مثل حسام حسن، وهو ما أثر فنيًا على الأهلي.
مدرب أقل من العادي

قال رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: موسيمانى بيقولك أنا رجعت الأهلي للبطولات الأفريقية وأنا بقولك أنت مدرب أقل من العادى ومعندكش فكرة والأهلى هو اللى عملك وهيعمل غيرك.

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محدش يعرفه في إفريقيا

رد الإعلامي مدحت شلبي على تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد لأهلي جدة وأكد تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت ٢ أن الأهلي قبل التعاقد مع موسيماني توج بـ  ٨  ألقاب دوري أبطال أفريقيا مشددا أن موسيماني أضاع على الأهلي التتويج بلقب الدوري المصري .

وأضاف أنه لولا تدريب موسيماني للأهلي مكنش حد حيعرفه في إفريقيا ولا حتجيله العروض دي  .

وأكمل أن الأهلي اسم كبير افريقيا وعالميا ويجب أن يدرك موسيماني هذا الأمر و أنه لولا الأهلي لما وصل لتلك المكانة مشددا أن صن داونز فريق كبير ولكنه بالطبع ليس مثل الأهلي.

 

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