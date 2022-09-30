عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، تاجر فاكهة وخضروات إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف عشيقته المتزوجة وتهديد له بمقاطع جنسية لإجبارها علي الطلاق من زوجها.

اعترافات الزوجة عشيقة المتهم



ما تفصيلا الذي حدث ؟

ج/ اللي حصل.. انا من حوالي سنة فتحت ترابيزة لبس أطفال وحريمي في منطقة النصر بالقطامية واللبس اللي انا كنت بشتريه كان من واحد فاتح قدامي عربية لبس برضوا وبعد ما فتحت ترابيزة اللبس بشهرين لقيت صاحب العربية بيبيع نفس الحاجة اللي ببيعها بسعر أقل مني كتير وكان في خياطة قدام الترابيزة عندي وابتديت اشتكيلها منه راحت قالتلي خدي الرقم ده واشتكيله وقالتلي كلمية واحكيله فأنا كلمته واشتكت له من البياع واللي بيعمله فيا وقالي خلاص انا هحل الموضوع وجالي عند ترابيزة اللبس وراح جاب بياع العربية وقاله مضيقهاش تاني وما تجيبش لبس من اللي هي بتبيعه وقالي هاتي ابنك يشتغل عندي علي عربية فانا قولتة ماشي وفعلا ابني اشتغل وبعدها بفترة فوجئت أن الرجل ده بيتردد كتير علي الخياطة وبعد كده لقيت الخياطة بتقولي عاوز يتجوزك فقولتها ايه اللي بتقوله ده انا متجوزه.



فقفلت الكلام معاي وقولتها متكلمنيش في الموضوع دة ثاني وبعدها لقيته بيجي عند التربيزة ويعاكس في ويقولي كلام كتير وعاوز اتجوزك فأنا رضيت عليه بتريقة وقولتله هو في ست بتتجوز اثنين راح قالي انا مراتي مش بحبها وعاوزك ولما لاقاني رافضة بقي لما يشفني في اي حته يضربني وياخد الشنطة بتعتي تقعد معاه يومين ثلاثة ويرجعها وضرب جوزي مرتين في وسط الشارع وابتديت الاقي ايمن خطيب بنتي بيكلم بنتي وبيقولها أنه مستنيني في العربية وخدني لمكان بعيد وبعدين هددني أني لو ملمتهاش مع المعلم هيخلص علي قبل ما هو يخلص عليه فانا قررت اقعد من الشغل.

وفي اخر يوم وانا بلم عربيتي جاه وخد كل اللبس بالعافية وقال ده نيساني عندي لغاية ما تطلقي وتتجوزيني وفي يوم انا كنت قعده مع الخياطة بعمل عندها حاجات لجوزي لقيت المعلم بيتصل بها ويقولها كل لبسي علي حسابي انا، فانا قولتلها ماشي وقعدت في بيتي بسببه واللي بيعملة فيا وبعدها لقيت الجرس بيرن وابني الصغير فتح الباب وقالي الحقي ياماما المعلم بره فانا طلعت لقيته واقف في الصاله راح مطلع سكينة من الجلابية وقالي انتي فاكرة ان انا مش هعرف اوصلك قولتة انت عاوز ايه قالي انا هدمرك لو ما تطلقتيش فانا قولتة انزل من البيت وأنا هعمل اللي انت عاوزة فخد التليفون وخد فارس ورحت انا نزلت من البيت ولقيت توكتوك واقف وراكب فيه سواق التوكتوك وورا راكب فيه المعلم وركبت جنبه وخدني علي عمارته وانا داخله لقيت أمه قاعده في مدخل العماره فقالت لي يا بنتي مش هيسيبك غير لما تطلقي وتتجوزيه وانا بعيط وبعد ما طلعنا فوق قولتله سيب الولد يروح وقعدت اتكلم قالي ما انا قولتلك اطلقي مرضتيش فرحت قايلاله سبني النهاردة وهطلق حاضر فسبني روحت انا والولد وبعد اسبوعين لقيته الصبح جه وبيخبط ويرزع علي الباب وراح كسره علي ودخل خدني بالعافية وثبتني بالمطواه وركبنا عربية ورحت عنده البيت وقلع كل هدومه وقلعت كل هدومي وعملنا علاقة كامله وبعد ما خلصنا لقيته بيطلع الموبايل من حته مستخبيه قالي لو مطلقتيش انا هفضح قعدت الطم واتحايل عليه يمسح الفيديو وبعد كده قولتله انا عاوزة هدوم فراح جابلي عباية ولبس داخلي من اللبس الجديد اللي هو كان وخدوا مني وراح مديني تليفونه وقالي خدي التليفون معاكي اهو امسحي الفيديو وفعلا انا مسحت الفيديو بايدي.

وبعد كده انا خرجت وخدت التوكتوك وروحت علي البيت وخدت حوالي ثلاث شرايط برشام لحد ما رجعت دم واتصلت بجوزي الحقني انا بموت وجوزي جالي ورحنا على المستشفي وركبولي محاليل وبعد کده خرجت من المستشفي وقعدت ثلاث ايام في البيت انا مكنتش بنزل من البيت وبعدها لقيته بيتصل بيا وبيقولي لو ما نزلتيش انا هنشر الفيديو فانا قولتله حرام عليك فقالي انزلي فانا نزلت ولقيتة حايب عربية وبيقولي اركبي وركبت وفضل يلف بيا وراح مرجعني تاني البيت وبعدها بيوم لقيتة بيكلمني وبيقولي انزلي عشان نتصور صور كتب الكتاب فانا قولتلة لما نطلق فانا نزلت وركبت معاه ورحنا محل تصوير اسمة زوم في القطامية وقال للواد صورنا وراح مصورنا صور كاننا بنحب بعض وقالي لو ما طلقتيش انا هوري لجوزك الصور ومعايا دليل ان احنا مرافقين بعض فقولتة حرام عليك وبعدها انا حسيت ان الموضوع ملهوش نهاية فرحت حكيت لجوزي وقولتة المعلم عاوزني اطلق منك وكل ما يشفني يضربني راح جوزي مبهدلني وقالي انتي ما بتقوليش ليه قولتله كنت خايفة عليك وعلي الاولاد وراح جوزي قالي احنا نروح لكبير القطامية ورحنا فعلا وحكينا الموضوع ليه بس انا ماقولتش انه اغتصبني وكنا بنتكلم ان هو خطفني بس في الشقة فاخل لحل الموضوع وقال المعلم مش هيتعرضولكم تاني وبعد كده لقينا جوز بنتي جاي البيت وبيقول انه هيطلق بنتي فبقولة ليه قالي ان المعلم كلمة وقاله انه نام معايا فقولتله حرام عليك ما تقولش كده الكلام دة محصلش وقررت ان انا اروح اعمل محضر ورحت فعلا عملت محضر ودة كل اللي حصل.

نص أمر الإحالة



لانه في خطف المجني عليها كرها عنها بأن توجه لمحل سكنها وما أن ظفر بها إلا واصطحبها عنوة داخل إحدي المركبات للوحدة السكنية محل الواقعة وقد أقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنه وفي ذات الزمان.



والمكان واقع المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن أشهر في وجهها أداتين “حزام جلد ، مله خشبية” وبادر بإستخدامهما في التعدي عليها بالضرب مما بث الرعب في نفسها وجردها من ملابسها وطرحها أعلى الفراش وجثم فوقها.



كما خطف المجني عليه فارس جابر جابر صبيح - كرها عنه حال كونه طفلًا لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر من جناب الطرقات بحثا عنه وما أن ظفر به إلا وأختطفه عنوة وأصطحبه داخل المركبة خاصته لإحدي الوجهات قاصدا حجبه عن ذويه وهدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء مقطعا مرئيا – محل الإتهام التالي – لحملها على الإنصياع لمطلبه بالطلاق من زوجها تمهيدا للزواج منه حيث التقط عبر هاتفه المحمول مقطعا مرئيا باستخدام هاتفه المحمول إبان تعديه جنسيا على المجني عليها المار بيانها في مكانا خاص ودون رضاء المذكورة وأحدث بالمجني عليها سالفة الذكر - الإصابات التي تأيدت طبيا بالتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي والتي أعجزتها على أعمالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوما وكان ذلك بإستخدام سلاحا أبيضا (مقص حديدي ).