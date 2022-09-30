الجيزة .. مصرع طفل سقط من السادس بالطالبية

لقي طفل مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس أثناء لهوه بنافذة الصالة بمنطقة الطالبية بالجيزة، عقب اختلال توازنه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بورود بلاغ إلى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط طفل من علو بأحد العقارات داخل شارع متفرع من شارع ترسا بدائرة القسم.

تبين من خلال تحريات رجال الشرطة التي أشرف عليها اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سـقوط طفل 6 سنوات، من نافذة الطابق الخامس، ما أدى إلى إصابته بكسر في الفخذ الأيسر، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى الهرم، لكنه توفي هناك.

وبسؤال والدته 35 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، ققالت إنها خرجت من المنزل وذهبت لأحد الأطباء للكشف على ابنتها البالغة من العمر عاما، وتركت نجلها بمفرده داخل الشقة، وحال لهوه بنافذة الصالة اختل توازنه وسقط منها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.