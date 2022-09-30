الاتحاد الأوروبي يدين قصف إيران لإقليم كردستان ويدعو العراقيين إلى التمسك بالديمقراطية

طالب الاتحاد الأوروبي، الأطراف السياسية العراقية، اليوم الجمعة، بالتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، مؤكدا دعمه لمسار الإصلاحات، ومبديا إدانته للقصف الإيراني على إقليم كردستان.



وصرح الاتحاد في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه يشعر "بقلق بالغ" إزاء التصعيد السياسي والأمني الأخير في العراق، محذرا من أن "العنف ليس الحل" وأنه من الضروري عدم السماح بتقويض العملية الديمقراطية.



واشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية يوم الأربعاء الماضي، في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.



وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.



وناشد الاتحاد الأوروبي الأطراف إدانة العنف واتباع أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبنية حسنة ضمن الإطار الدستوري، بما يجعل رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا.



وأضاف: "في ظل هذه الظروف، وبما أن العراق يصادف ثلاث سنوات بعد حركة احتجاج تشرين وبعد عام تقريبا من الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021، يكرر الاتحاد الأوروبي تصميمه على مواصلة دعم مسار الإصلاحات في العراق واستقراره وسيادته".



وفي سياق آخر، أدان الاتحاد القصف الإيراني على إقليم كردستان، واعتبر "هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه"، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق 73 صاروخا باليستيا أرض-أرض وعشرات الطائرات المسيرة لضرب مقرات "الإرهابيين" في كردستان العراق.



وقال مساعد مدير مكتب التوجيه العقائدي والسياسي للشؤون السياسية العميد رسول سنائي راد، إن القصف "يأتي ردا على مشاركتهم الفاعلة في إثارة أعمال الشغب وأعمالهم الانفصالية داخل البلد".



وأسفر القصف الإيراني، الأربعاء على إقليم كردستان العراقي، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا. فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل مواطن أمريكي في الهجوم.