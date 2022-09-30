الخيانة السبب وبعت عربيتي عشانها.. طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال الحقيقي

كشف محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن أسرار وتفاصيل انفصاله.

وإليكم أبرز التصريحات.

عرفتني من شغلي.. رد قوي من طليق منة عرفة بعد اتهامه بالخيانة| فيديو

أكد الفنان الشاب محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، ، أنه بعد اتهامي بالخيانة، أكدت على ضرورة، أن نقوم بالرد، مشيرا إلى أنه أعطى لها فرصة حتى تراجع نفسها، ولكن لم يحدث.

وقال محمود المهدي، أن الناس وجهت لي إتهامات بالخيانة، وأنني قمت باستغلال شهرتها.

وتابع طليق الفنانة منة عرفة، ان أكثر شئ وجعني من منة أنها اتهمتني بالخيانة، مؤكدا أنه كان يفضل الصمت ،ولكن مع الاستفزازات المتكررة خرجت للدفاع عن نفسي أمام الرأي العام.

وأشار محمد المهدي إلى أنه أنا أنتجت فيلمين مؤخرا ومنة تعرفت عليا أثناء مشاركتها في عمل من إنتاجي.

محمود المهدي: صعب أرجع لمنة عرفة تاني لأني خسرت كتير بسببها.. فيديو

أكد الفنان محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، أنه "أنا حبيت منة جدا واستحملتها أكثر من أي حد مشيرا إلى أنه صعب أرجع لمنة عرفة تاني لأني خسرت كتير جدا بسببها.

وقال محمود المهدي، أنه" منة عرفة دمرت حياتي و بعت العربية علشانها خدت الفلوس وطلبت الطلاق".

محمود المهدي: منة عرفة دمرتني.. وبعت عريبتي عشانها وأهلها استغلوني

نفى الفنان الشاب محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، خيانته لها، مؤكدا أنه لم يحدث مطلقا، لافتا إلى أنه دخل مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في خلافات كبيرة بسبب دفاعه عنها ولكنها لم تقدر الأمر".

وأضاف محمود المهدي أهلها ادعوا إننا معطلها عن شغلها ومحدش راضي يشغلها بسبب خلافاتي مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية"، مشيرا إلى أنه تصالح مع الفنان محمد نجاتي وقدم اعتذرا له".

منة دمرتني هي وأهلها

تابع الفنان محمود المهدي، "منة دمرتني هي وأهلها واستغلوني ومرضتش اتكلم يا ريت حد من أهلها يطلع يكذبني أنا معايا إثباتات، واتحدي أي حد من أهلها يطلع يقول أنا خاين، وكنت صريح معاها من البداية وكانت بتحملني مصاريف فوق طاقتي ومقدرتش اللي أنا عملته، صعب أرجعلها تاني لإني خسرت كتير، وبعت عريبتي عشان أديها فلوس وبعدها طلبت الطلاق"

معايا إثباتات.. محمود المهدي يكشف سر انفصاله عن منة عرفة| فيديو



كشف الفنان الشاب محمود المهدي، سر انفصاله عن الفنانة منة عرفة، قائلا: والدتها السبب وادعائها إننا معطلهاش عن الشغل ومحدش راضي يشغلها بسبب خلافاتي مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية"، مشيرا إلى أنه تصالح مع الفنان محمد نجاتي وقدم اعتذرا له".

وأضاف الفترة القادمة ستشهد تصالح مع الفنان أشرف زكي وقدمت له اعتذرا لإنهاء الخلافات بيننا، مع إن خلافتي مع النقابة كانت بسبب دفاعي عن منة عرفة".

وأوضح الفنان محمود المهدي، أن منة دمرتني هي وأهلها واستغلوني ومرضتش اتكلم يا ريت حد من أهلها يطلع يكذبني أنا معايا إثباتات، واتحدي أي حد من أهلها يطلع يقول أنا خاين، وكنت صريح معاها من البداية وكانت بتحملني مصاريف فوق طاقتي ومقدرتش اللي أنا عملته، صعب أرجعلها تاني لإني خسرت كتير".