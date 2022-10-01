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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنجزنا 90% من المجمع الحكومي

محافظ الوادى الجديد: قرارات الرئيس حولت الصحراء لـ أراض زراعية مبهجة

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد

حل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضيفا على برنامج “حقائق وأسرار” خلال حلقة أمس على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، متحدثا عن اهم المشاريع التنموية فى المحافظة وفى التقرير التالى نرصد أبرز التصريحات.

الزملوط: قرارات الرئيس حولت الوادي الجديد من صحراء لـ أراض زراعية مبهجة
قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الانطلاقة الحقيقة لتنمية المحافظة كانت في 2016 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

محافظ الوادي الجديد : ننتج 200 ألف طن تمور سنويا | فيديو
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه يتم إنتاج ما يقرب من 200 ألف طن تمور سنويا، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك أجود أنواع التمور.
 

الوادى الجديد: تسهيل إجراءات المستثمرين رفع الأراضى المزروعة لـ300 ألف فدان
قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتقليل البيروقراطية.


الوادى الجديد: بروتوكولات تعاون مع الجامعات لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة عن بعد
أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم عمل مبادرة في 2019 بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لدعم ذوي الهمم، وجرى إنشاء أكبر مركز احتياجات خاصة.

 

محاكاة للعاصمة الإدارية.. محافظ الوادي الجديد : أنجزنا 90% من بناء مجمع حكومي
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن نسبة الإنجاز فى  المجمع الحكومي بالمحافظة وصلت 80% وهو أول نموذج محاكاة للعاصمة الإدارية بالمحافظات.

 

الزملوط : إنهاء 90% من تنفيذ طريق يربط الوادي الجديد وأسوان والجيزة
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم إنشاء شبكة طرق ومشاريع بنية تحتية للتنمية، مؤكدا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير المحافظة.
 

 

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