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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج غيّر ملامحها.. أصالة تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

اصالة
اصالة

نشرت الفنانة أصالة صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيها بملامح مختلفة لاحظها متابعوها.

وتألقت اصالة بإطلالة غيّرت ملامحها  بسبب الماكياج الصاخب الذي اعتمدت عليه في اطلالتها، حيث ارتدت فستانا مطرزا بصيحة الكتف الواحد،  وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتحرص الفنانة السورية اصالة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 


وأحيت المطربة أصالة حفلا غنائيا  على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن الاحتفال باليوم الوطنى السعودى. 


أصالة تطرح ألبوم شايفة فيك


وطرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد "شايفة فيك"، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

أما خامس هذه الأغنيات كانت بعنوان "بالسلامة" وهى من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "متضايق يفارق" وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ. أما سابع أغنية فجاءت بعنوان "منٌى وفى" وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة جاءت بعنوان "زى المعجرات"، وهى من كلمات محمد الاياتى، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست، أما الأغنية الأخيرة فكانت أغنية "شايفة فيك" وهى تاسع أغنيات ألبومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية "شايفة فيك"، وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى.

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مكياج غير ملامحها أصالة مكياج صاخب الفنانة السورية مسرح أبو بكر سالم المطربة أصالة

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