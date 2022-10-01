سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك برومو حلقتها الجديدة من برنامجها “ حبر سري ” ، والتى من المقرر ان يكون ضيفها الكابتن سيد عبد الحفيظ .

ومن المقرر ان يجيب كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن العديد من الأمور مثل أزمة كهربا وعودة رمضان صبحي كما جاء بالبرومو .

وعلقت أسما إبراهيم قائلة : الحلقة المنتظرة الكابتن سيد عبد الحفيظ وتصريحات لأول مرة في حلقة خاصة جدا مع أسما إبراهيم الخميس والجمعة 6 و 7 أكتوبر علي شاشة القاهرة والناس ، 11 مساء بتوقيت مصر وتونس والمغرب والجزائر ، 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية والعراق ، 1 صباحا بتوقيت الإمارات".

نشر المطرب موسى صورة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي وهو يبكي وذلك بعد «إعلان خطوبته من الإعلامية أسما إبراهيم».

ونشر موسى عبر ستوري انستجرام صورته وهو يبكي لتعلق عليها أسما إبراهيم أغلى دموع في الدنيا ربنا يخليك ليا".

أثارت الإعلامية أسما إبراهيم، اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية منذ أن أعلنت عن خطوبتها من المطرب موسي، لكن لم تظهر في أي صور علي السوشيال ميديا مع خطيبها من قبل، حتي نشرت لقطات مصورة جديدة .

وخطفت أسما إبراهيم، وخطيبها موسي انظار متابعيهم عبر "انستجرام" حيث ظهرا من داخل سيارتهما وهما يستمتعان باجمل اللحظات الرومانسية، وذلك في أول ظهور للثنائي بعد أيام قليلة من إعلان خطبتهما.

ارتباط أسما إبراهيم وموسى:

وكانت أسما إبراهيم ارتبطت بالمطرب موسى منذ عدة شهور في سرية تامة؛ حيث رفضت الاعلان لحين الارتباط رسميا واحتفلت بخطوبتها في سرية منذ ٣ أشهر.

قام المطرب موسى بتوجيه رسالة رومانسية للإعلامية أسما إبراهيم ؛ وذلك بعدما كشف صدى البلد عن خطوبتهما.

وكتب موسى لـ أسما عبر حسابه على انستجرام "الف مليون مبروك يا حبيبة قلبي وإن شاء الله السيزون التالت يكسر الدنيا " لترد أسما إبراهيم عليه " بحبك".

أسما إبراهيم وحبر سري:

تحل النجمة نادية الجندى ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، في ثاني حلقات الموسم الثالث من برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

مواعيد برنامج حبر سري

يذاع برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.