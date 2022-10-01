عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريهان حسين تشعل التيك توك بفيديو كوميدي جديد

صدى البلد

شاركت الفنانة مريهان حسين متابعيها فيديو جديد علي  لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك .
 

وظهرت مريهان حسين  وهي تمثل بعض المواقف بطريقة كوميدية ، وعلقت علي الفيديو قائلا : لما حد يقولي مش انتي ممثلة، طب مثلينا حاجة .

 

بفيديو كوميدي.. مريهان حسين تمازح جمهورها عبر انستجرام

بهاف ستومك .. إطلالة جريئة لـ مريهان حسين عبر إنستجرام|شلهد


وتألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة  لمسلسل "الونش" أمام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان إيهاب فهمي والفنانة منة فضالي  والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.

 

اطلالة مريهان حسين اخبار مريهان حسين اعمال مريهان حسين اطلالات مريهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ترشيحاتنا

النفط يسجل خسائر هائلة وأوروبا تستعد لحل أزمة الغاز بإجراءات طارئة

أمي معملتش حاجة.. صرخة فتاة في الأسمرات واستغاثة على الفيسبوك|ما القصة؟

صيدلي حلوان نط من البلكونة ولا اترمى؟.. مفاجأة من العيار الثقيل|تفاصيل

شروط حصول الأرامل والمطلقات علي وحدات سكنية

إصابة طفل بشمروخ خلال حفل زفاف فى بورسعيد

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

دبش أم شخصية تنافسية.. أول ما تراه في هذه الصورة يحدد شخصيتك

فيديو

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ