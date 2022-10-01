مريهان حسين تشعل التيك توك بفيديو كوميدي جديد

شاركت الفنانة مريهان حسين متابعيها فيديو جديد علي لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك .



وظهرت مريهان حسين وهي تمثل بعض المواقف بطريقة كوميدية ، وعلقت علي الفيديو قائلا : لما حد يقولي مش انتي ممثلة، طب مثلينا حاجة .



وتألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة لمسلسل "الونش" أمام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان إيهاب فهمي والفنانة منة فضالي والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.