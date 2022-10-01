عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع السودان يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسلت القارئة هدى جورج استغاثتها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقالت في استغاثتها نعاني نحن سكان شارع السودان بمحافظة الجيزة من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت احد الأطفال.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوى واستفسارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

أول حاكم عربي يجري اتصالا بـ بوتين بعد قرارات ضم 4 أقاليم أوكرانية

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

اشتري شبكتك بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح يستعد لقيادة ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الطلاب يتوافدون على المدارس لبدء الدراسة في 12 محافظة

أخبار التكنولوجيا|هواوي: نسير مع الحكومة المصرية للوصول لأهداف استراتيجية التنمية 2030.. ومايكروسوفت تحذر من هذه الروابط على لينكد إن

مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الثالث .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علاجات موجودة بالمنزل للتخلص من آلام الأسنان الشديدة بسرعة

اليوم العالمي للقهوة.. تجعلك تشعر بالانتعاش لفترة طويلة.. اشرب الكثير من الأكواب يوميًا للتحكم في نسبة السكر بالدم.. تفاصيل 16 فائدة صحية لها

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق.. اكتشف سر وضعيتي القوس والجمل

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

فيديو

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ