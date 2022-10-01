4 آلاف و698 مدرسة تستعد لاستقبال 1.848 مليون طالب وطالبة بالشرقية ..غدا

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 م – 2023 م حيث تستعد نحو 4 آلاف و 698 مدرسة لاستقبال مليون و 848 ألف طالب وطالبة تقريبا على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد مع مديرو عموم الإدارات التعليمية، ومجلس الآمناء والأباء والمعلمين، و إدارة التوجيه الفني بالإضافة الي إجتماعات محمد رمضان غريب وكيل الوزارة مع مديرو وكلاء الادارات ومديرو مدارس التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والفني ورؤساء اقسام التطوير التكنولوجي، للاطمئنان جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدارسي 2022/2023م.

واضاف محمد الرشيدي أنه تم الانتهاء من تجهيز 4 آلاف و698 مدرسة لاستقبال أكثر من مليون و 848 ألف طالب وطالبة داخل 39851 فصل مدرسي وذلك بعد دخول 52 مدرسة جديدة للخدمه وإجراء أعمال الصيانة الشاملة لعدد 89 مدرسة وصيانة 59 مدرسة أخري ضمن مبادره حياه كريمه بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك علي مستوى 20 إدارة تعليمية.

وأشار محمد رمضان غريب وكيل الوزارة الي أنه تم عمل بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الشرقية والخاص بتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإرهاب وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية وهيئات التدريس والتلاميذ والعاملين بالمدارس على أن يتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة بمعرفة مديري المدارس وهى تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول اى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة.

وأوضح أنه تم مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين وخاصة توصيلات ( الكولدير – الأسوار – الأسطح ....) . وعدم تحميل أى أحمال كهربائية زائدة وعدم الإسراف فى الإضاءة ليلاً وفصل التيار الكهربي بعد انتهاء العمل عن الفصول الدراسية والتأكد من صلاحيات حنفيات الحريق للاستخدام – وكذلك طفايات الحريق وتوزيعها في الأماكن المهمة.

وأشار إلى أن الاستعداد شمل ضرورة وجود خطة للإخلاء وللاحداث الطارئة بالمدارس والإدارات التعليمية مع عمل تجارب تدريبية عليها من حين إلى آخر والتأكد من تكوين جماعة الطوارئ والأمن ومكافحة الحريق بكل مدرسة وإدارة تعليمية للقيام بأعمال الدفاع المدني والإخلاء في حالة حدوث اى طارئ والتنبيه على التلاميذ بعدم التعامل مع الباعة الجائلين المنتشرين خارج المدارس وعمل لقاءات مستمرة مع العاملين لتوعيتهم وتوضيح الأمور لهم حتى لا يتم ترويج شائعات مخالفة للواقع والحقيقة تساعد على تأخير عجلة التقدم والتنمية .

كما شملت الاستعدادت تفعيل دور الإشراف داخل المدرسة سواء لفناء المدرسة أو الأدوار أو الأجنحة أوالأقسام والسيطرة على الطلاب خاصة في أوقات مغادرة الفصول أو الدخول إليها عند الانصراف بعد انتهاء اليوم الدراسي و الفحص الدوري لجميع النوافذ والتأكد من صلاحيتها وإمكانية غلقها بإحكام وإزالة جميع الملصقات والمكاتبات الموجودة على أسوار المدرسة من الخارج والمتابعة المستمرة لنظافة الأسطح لعدم تراكم مياه الأمطار عليها مما يسبب تآكل الأسطح وتعرضها للانهيار وكذلك غلق الأبواب المؤدية للأسطح لعدم تعرض الطلاب للخطر والتأكد من التزام مدير المدرسة أو ما ينوب عنه ومسئول أمن المدرسة والإشراف اليومي بعدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من أن جميع التلاميذ قد غادروا المدرسة بسلام مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق المدرسة

وأضاف أنه تم التنبيه علي إبلاغ مكتب الأمن بالمديرية في حال حدوث اى احداث هامة ( سرقة – حريق – جسم غريب – انهيار ) على التليفون _ رقم 055232601 والإبلاغ عن أي سيارة تتواجد بجوار الأسوار بدون سائق ولمدة طويلة وتقليل نسبة استخدام المواد القابلة للاشتعال داخل المباني والسيطرة على استخدامها و ضرورة تواجد عدد 2 فرد امن على البوابة مع تدريبهم على الإجراءات الأمنية للعمل عند حدوث طارئ.

ونوه بأنه تم تفعيل دور غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لسرعة المعاونة والمساندة في دعم اتخاذ القرار في الأزمات والمشاكل الطارئة وإشراف المدرسين على خروج جميع الطلاب بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم في الفصل بأمان.

وأكد "محمد رمضان " وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس ( تركيب الزجاج – حمامات – حنفيات – إصلاح تخت وكراسي – أبواب – شبابيك – تغطية اى أسلاك كهربية مكشوفة.

وشدد علي مديري عموم الإدارات التعليمية التأكيد على استلام الكتب الدراسية توزيعها على المدارس لتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى وعلي الانضباط الإداري لجميع العاملين بالمدارس والإدارات بالتواجد في أماكنهم والالتزام بمواعيد العمل الرسمية و حظر تحصيل اى مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات بالمدارس و التزام مدارس التعليم الخاص باللوائح والقوانين والرسوم المقررة والكثافة المقررة و تخصيص جزء من اليوم لمقابلة أولياء الأمور وحل مشاكلهم .

كما أكد " محمد فؤاد الرشيدي " وكيل أول الوزارة أنه غير مصرح لأي شخص بالإدلاء بأي بيانات أو تصريحات أو الإفصاح عن ما لديه من معلومات تخص العمل لاى جهة خارجية أو التحدث في وسائل الإعلام أو أماكن أخرى إلا إذا كان معه إذن رسمي من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية و إدارة الأمن بالمديرية.

وفي ذات السياق اوضح وكيل الوزارة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالشرقية الطبية والصحية لإستقبال العام الدراسي الجديد، وحرصا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وحفاظا عليهم من الاصابة بالامراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بصفة خاصة وتكاتف الجهود، بين مختلف مؤسسات الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتنفيذا للاجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا في العملية التعليمية حيث تم تطعيم ما يقرب من 96 % من جميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية والنسبة الباقية ما بين حالات مرضية مختلفة يتم متابعتها صحيا لتلقي العلاج وسوف يتم تطعيمهم عندنا تسمح ظروفهم المرضية بتلقي اللقاح.

وأشار إلى أنه تم التنبية مشددا علي مديري عموم الادارات التعليمية ومديري إدارات المدارس التعليمية باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية.