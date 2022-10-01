اليونان تدين ضم روسيا لمناطق بشرق أوكرانيا

انضمت اليونان إلى الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في التنديد بشدة بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم مناطق شرقية من أوكرانيا إلى بلاده.

ونقلت صحيفة (جريك ريبوتر) اليونانية اليوم السبت عن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله على تويتر" إن بلاده لن تعترف أبدا بالضم غير القانوني لأراضي أوكرانيا، أن روسيا تقوض النظام الدولي القائم على القواعد وتنتهك الحقوق الأساسية لأوكرانيا في الاستقلال والسيادة، وأن اليونان والاتحاد الأوروبي يقفان بحزم مع أوكرانيا".

كما نددت وزارة الخارجية اليونانية الليلة الماضية بالخطوة قائلة إنها لا تعترف بقرار روسيا، مشيرة إلى أنه غير قانوني باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وشددت الوزارة على أنه بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اليونان العمل من أجل تحقيق العدل، وحماية حقوق الجالية اليونانية في أوكرانيا، والتي تم متابعتها بشكل خاص في الأشهر الأخيرة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي، معتبراً "أن المواطنين اتخذوا خيارهم في الاستفتاء، ووقع بوتين في الكرملين اتفاقيات انضمام المناطق الأربع إلى الاتحاد الروسي.

وأضاف "باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا واختيار الأشخاص للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ، وعبر عن ثقته في أن الجمعية الفيدرالية ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراضٍ جديدة إلى روسيا".