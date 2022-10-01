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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: لا نعترف بضم روسيا لأراض أوكرانية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم السبت أنها لا تعترف بضم روسيا لأراض أوكرانية، وأنها تدين بشدة العملية العسكرية الروسية في الدولة الواقعة في شرق أوروبا.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ليم سو سوك قوله في بيان" إن بلاده تدين بشدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باعتبارها انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
ووفقا للبيان" لا تعترف الحكومة الكورية بالاستفتاءات التي أجريت في دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون وضم روسيا لهذه الأراضي، وندعو إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها".
وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي.

 

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