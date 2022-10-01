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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الهرمونات المتهم الأول.. أسباب عجيبة وراء زيادة عمر النساء عن الرجال

أسباب زيادة عمر النساء
أسباب زيادة عمر النساء عن الرجال

صرح الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، بأن العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة 69 للرجل و74 للمرأة خلال 2022..  مما يجعل متوسط عمر المرأة أكبر من الرجل، فهل هناك أسباب وراء تناقص عمر الرجل.

 

أسباب زيادة عمر النساء عن الرجال

 

وإلى حد كبير هناك بعض الاختلافات بين الجنسين في طول العمر، والذي يعتمد على الأسس البيولوجية، وقد وجدت دراسة جديدة للثدييات البرية اختلافات كبيرة في عمر الذكور عن الإناث في مختلف أنواع الثدييات.

 

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ومن بين البشر، يبلغ متوسط العمر بين النساء 8 في المائة تقريباً في المتوسط أطول من عمر الرجال، وقد جمع فريق دولي من العلماء بقيادة جان - فرانسوا ليماشتري، من جامعة ليون في فرنسا، معلومات عن الوفيات المتصلة بالعمر بالنسبة إلى 134 من السكان .

 

ولاحظ الباحثون، أن هناك فجوة بين الجنسين في طول العمر بين الإناث والذكور؛ حيث وجدوا بأن الإناث تعيش أطول من الذكور، وذلك بسبب العديد من العوامل،  مثل : تعرضهم للظروف البيئية، وتعرضهم بشكل اكبر للأمراض المزمنة.

 

أسباب زيادة عمر النساء عن الرجال

 

وفقاً لمراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض، فإن متوسط عمر الرجل حتى سن 76 عاماً، في حين أن متوسط عمر المرأة حتى سن 81 عاماً. ويمكن للمرأة أيضا أن تتوقع أن تكون أكثر صحة من الرجل عند التقدم في العمر، وذلك بسبب الاختلافات البيولوجية.

 

ويرتبط هرمون التستوستيرون الموجود لدى الرجال بانخفاض جهازهم المناعي، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ان الرجال أكثر إهمالا في صحتهم، بإتباع عادات سيئة كالتدخين، والشرب، وعادات الأكل غير الصحية.

 

وتظهر الإحصاءات، أيضا إلى أن الرجال أكثر عرضة لخطر الوفاة في حوادث السيارات، ويقول مؤيدو الدراسة الجديدة إن الاختلافات بين طول العمر بين الذكور والإناث تتشكل من خلال تفاعلات معقدة بين الظروف البيئية المحلية والبيولوجية، مما يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بامراض الشيخوخة اكثر من النساء.

العمر النساء الرجال الذكور الإناث هرمون التستوستيرون ​​​​​​​health

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