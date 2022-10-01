خيسوس vs كين.. تشكيل قمة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل آرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة توتنهام، في ديربي شمال لندن، ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي البريميرليج.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين أرسنال وتوتنهام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: أوليكساندر زينشينكو - جابرييل - ساليبا - بن وايت

الوسط: تشاكا - بارتي - أوديجارد

الهجوم: مارتينيلي - جيسوس - ساكا.

فيما أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام عن تشكيلة فريقه والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس.

الدفاع: داير - روميرو - لينجليت

الوسط: إيمرسون - بنتانكور - هويبيرج - بريسيتش

الهجوم: سون - هاري كين - ريتشاليسون.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات بواقع 6 انتصارات وهزيمة وحيدة.

ويأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة، وبالتساوي مع مانشستر سيتي الثاني ومتفوقا بفارق الأهداف.