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برلمان

رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

توجه المستشار عبد الوهاب  عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة ، حرب التحرير والكرامة، حرب البطولة والفداء، التي حققت خلالها القوات المسلحة أعظم انتصار  لمصر فى التاريخ الحديث، استردت فيها أرضها السليبة، وقهرت عدوها، وذلك بدماء أبطالها الزكية وبسالة رجالها العتية ،  وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين والعرب، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل. فمهدت لسلام عادل دائم.

و قال فى برقية التهنئة: " تحية  لقواتنا المسلحة التي دمرت خط بارليف المنيع الذي ظن العدو أنه لا يقهر، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم.

و اضاف :"حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء".

واختتم:" أتمنى لفخامتكم موفور الصحة، وأن يوفقكم الله ويسدد خطاكم نحو تحقيق ما ترنون اليه من خير ورفاه لشعب مصر العظيم".

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ حرب أكتوبر المجيدة القوات المسلحة شهداء الحرب

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