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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باع نفسه للشيطان.. إشادات بأداء أحمد مجدي في وعد إبلیس

أحمد مجدي
أحمد مجدي

 حصل الفنان أحمد مجدي على إشادات عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مفاجأت الحلقة الرابعة من مسلسل وعد إبليس. 

وظهرت شخصیة سامي التي یؤدیھا النجم أحمد مجدي في الحلقة الرابعة من مسلسل "وعد إبلیس"، بمظھر مختلف عن طبیعة الشخصیة التي ظھرت في الحلقات الثلاثة الأولى من المسلسل، ففي الحلقة الرابعة ظھر سامي لأول مرة وھو یرتدي ملابس عصریة ویقود موتوسیكل، بعكس شخصیته الھادئة الكلاسیكیة في الحلقات الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى اكتشافنا بأن سامي متورط في علاقة عاطفیة مع امرأة متزوجة، ربما سنكتشف المزید عن تلك العلاقة في الحلقات القادمة.

 

 إضافة إلى ما سبق، ففجرت شخصیة سامي في الحلقة الرابعة مفاجأة لم تكن متوقعة، إذ نكتشف بأن سامي مرسوم على ظھره نجمة إبلیس وھي النجمة التي تظھر على ظھر كل من یبیع روحه لإبلیس، وھذه المفاجأة تطرح سؤالا حول السبب الحقیقي الذي دفع سامي لیبیع روحه للشیطان، كما أن ھذه المفاجأة تفسر أیضا المواقف السابقة التي جمعت أحمد مجدي ببطل المسلسل عمرو یوسف الذي یؤدي دور إبراھیم، إذا كانت كل المواقف التي تجمع بین سامي وإبراھیم، ُیظھر فیھا الأول تقدیره للثاني، لكن بنظرات مطولة وغیر مریحة تنذر بصراع مقبل بینھما.

 

تفاصيل مسلسل وعد أبليس

 تدور أحداث المسلسل حول إبراھیم الذي یقوم بدوره عمرو یوسف، وھو مھندس شاب تصاب زوجته زینة التي تؤدي دورھا عائشة بن أحمد، بمرض خطیر ولا یجد إبراھیم وسیلة لإنقاذھا إلا من خلال بیع روحھ لإبلیس. یقدم النجم أحمد مجدي شخصیة سامي، وھو شاب لطیف وھادئ یعمل مدرسا للموسیقى في نفس المدرسة التي تعمل بھا زینة زوجة إبراھیم. 

 

في الحلقات الثلاثة الأولى للمسلسل، كان لمجدي ظھوراً ممیزاً یوحي بأنه أحد المحركات الرئیسیة للأحداث فیما بعد، فیبدو من نظراته تجاه الشخصیة الرئیسیة والتي یؤدیھا عمرو یوسف، بأن ھناك تھدید تحملھ شخصیة أحمد مجدي، خاصة مع المظھر السطحي لشخصیتھ الذي یبدو مثالیاً وطیباً، والذي ُیثبت عكسه فیما بعد مع اكتشافنا لنجمة إبلیس المرسومة على ظھره. 

أبطال مسلسل وعد إبليس

المسلسل من بطولة النجم عمرو یوسف، إلى جانب عدد كبیر من النجوم من بینھم فتحي عبد الوھاب، السعودي یعقوب الفرحان، الأمریكیة بولا باتن، والتونسیة عائشة بن أحمد، والمسلسل من تألیف توني جوردان الفائز بجائزتي بافتا، وإیمي، ومن إخراج كولن تیج الحائز على جائزة إیمي، وسبق لھ الترشح لجائزة البافتا.

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