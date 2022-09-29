أحمد مجدي عن صلاح السعدني: أيقونة لن تتكرر

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان أحمد مجدي وتحدث عن الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، وكواليس مسلسة الجديد وعد ابليس، وأعماله الجديدة، ووجه رسالة للفنان صلاح السعدني.
وعلى جانب آخر كان قد نشر الفنان أحمد مجدي صورا من مسلسل الآنسة فرح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والڤيديوهات "انستجرام" والذي يشترك في بطولته أمام الفنانة أسماء أبو اليزيد.
وقال أحمد مجدى : "أول ما اتعرض عليا مسلسل الآنسة فرح تفاءلت بسبب العناية والمجهود المبذول في تقديم ملف واضح ومتماسك للعمل. ولما قعدت مع المنتجة سالي والي كنت متحمس جدًا وطلبت مني أزوّد وزني حوالي ١٠ كيلو" وتابع "التحضير لشخصية شادي والشغل عليها لمدة 3 سنين أثّر في حياتي وفي حياة اللي حواليا بأشكال كتير.. كنت محتاج أعمل نقلة على المستوى الجسدي والنفسي، والدور ساعدني في ده. متشكر جدًا للإنتاج الجدع المخلص والناس الشاطرة اللي عارفة شغلها واللي اتعلمت منها كتير.
متشكر لأسماء أبو اليزيد الجميلة المحترمة اللي عشت معاها لحظات فنية وإنسانية سابت فيّا الأثر اللي بامثل عشان ألاقيه
وشكرًا لرانيا ومريم وهبة وتامر وكيلاني وعارفة وكل اللي مثلوا في المسلسل.. اختيار الممثلين من أول لحظة لحد نهاية المسلسل، لو حتى هيعدّي بس قدام الكاميرا، اتبذل فيه مجهود كبير من وائل فرج وطاقم الإخراج.. اللي أضاف ليا كتير وأصبحوا أصدقاء حقيقيين. وعمري ما أنسى حسن عتيق وإيمان من قسم الديكور والإكسسوار وكل الطاقم الجميل.. وعبد الرؤوف وديشا في التصوير والإضاءة وكل الشباب الجامد.. القائمة لا تنتهي! عمل أخد سنين وأتمنى نفضل نعمله على طول"
لترد عليه الفنانة أسماء أبو اليزيد عن طريق خاصية التعليقات معلقة "يامجدي أنت من أجمل البني أدمين والفنانين اللي عرفتهم وطاقتك الحلوة خلت حاجات كتير تكون سلسه وجميلة وصادقه للأبد ياصديقي".