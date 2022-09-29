عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مجدي عن صلاح السعدني: أيقونة لن تتكرر

أحمد مجدي
أحمد مجدي

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان أحمد مجدي وتحدث عن الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، وكواليس مسلسة الجديد وعد ابليس، وأعماله الجديدة، ووجه رسالة للفنان صلاح السعدني.


وعلى جانب آخر كان قد نشر الفنان أحمد مجدي صورا من مسلسل الآنسة فرح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والڤيديوهات "انستجرام" والذي يشترك في بطولته أمام الفنانة أسماء أبو اليزيد.  


وقال أحمد مجدى : "أول ما اتعرض عليا مسلسل الآنسة فرح تفاءلت بسبب العناية والمجهود المبذول في تقديم ملف واضح ومتماسك للعمل. ولما قعدت مع المنتجة سالي والي كنت متحمس جدًا وطلبت مني أزوّد وزني حوالي ١٠ كيلو" وتابع "التحضير لشخصية شادي والشغل عليها لمدة 3 سنين أثّر في حياتي وفي حياة اللي حواليا بأشكال كتير.. كنت محتاج أعمل نقلة على المستوى الجسدي والنفسي، والدور ساعدني في ده. متشكر جدًا للإنتاج الجدع المخلص والناس الشاطرة اللي عارفة شغلها واللي اتعلمت منها كتير.

صورة ابنها.. سر الخرزة الزرقاء في سلسلة أمل إبراهيم بعد اعتزالها

بعد طرده من القهوة.. زفة بلدي لمحمد رمضان في الإسكندرية


متشكر لأسماء أبو اليزيد الجميلة المحترمة اللي عشت معاها لحظات فنية وإنسانية سابت فيّا الأثر اللي بامثل عشان ألاقيه


وشكرًا لرانيا ومريم وهبة وتامر وكيلاني وعارفة وكل اللي مثلوا في المسلسل.. اختيار الممثلين من أول لحظة لحد نهاية المسلسل، لو حتى هيعدّي بس قدام الكاميرا، اتبذل فيه مجهود كبير من وائل فرج وطاقم الإخراج.. اللي أضاف ليا كتير وأصبحوا أصدقاء حقيقيين. وعمري ما أنسى حسن عتيق وإيمان من قسم الديكور والإكسسوار وكل الطاقم الجميل.. وعبد الرؤوف وديشا في التصوير والإضاءة وكل الشباب الجامد.. القائمة لا تنتهي! عمل أخد سنين وأتمنى نفضل نعمله على طول"
لترد عليه الفنانة أسماء أبو اليزيد عن طريق خاصية التعليقات معلقة "يامجدي أنت من أجمل البني أدمين والفنانين اللي عرفتهم وطاقتك الحلوة خلت حاجات كتير تكون سلسه وجميلة وصادقه للأبد ياصديقي".

أحمد مجدى محمد رمضان صلاح السعدنى مسلسل الآنسة فرح الفنان احمد مجدي القاهرة للدراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

الفراخ هتموت من الجوع.. أزمة جديدة تضرب الثروة الداجنة بمصر| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

فادية عبد الغني لمروجي الشائعات: قلة أدب ووقاحة

هاجر الشرنوبي تكشف لصدى البلد كواليس تعرضها للخطف على يد سائق أجرة

نبيلة عبيد عن علاقتها بنادية الجندي: البعض مازال يتحدث عن صراع بيننا|فيديو

صورة ابنها.. سر الخرزة الزرقاء في سلسلة أمل إبراهيم بعد اعتزالها

حجابي مش للتمثيل.. قرار صارم من أمل إبراهيم تجاه الفن بعد اعتزالها

بعد ظهورها في مهرجان القاهرة.. أمل إبراهيم: اعتزلت الفن وربنا ناداني

رغم اعتزالها.. أول ظهور لـ الفنانة مشيرة إسماعيل بعد غياب سنوات

بعد غياب سنوات.. أول ظهور لأمل إبراهيم في مهرجان القاهرة للدراما

ترشيحاتنا

في ذكري رحيله..مصطفى بكرى يعرض فيلما وثائقيا بعنوان "عبد الناصر..أيام خالية”

بوادر انقسام.. دولة أوروبية تهدد بمنع فرض عقوبات جديدة علي روسيا

السيطرة على حريق نشب بمصنع فوم بالعاشر من رمضان

زحام شديد وبكاء.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان صيدلي حلوان

مهرجان القاهرة السينمائي.. أمير رمسيس يكشف تفاصيل ورشة بيلا تار

ردت بعنف على منتقديها.. ياسمين عز قبل وبعد الشهرة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رد من ياسمين عز على صورها قبل الشهرة | ما قالته غير متوقع

قبل أن يتحول لورم خبيث.. كيف تكتشف سرطان القولون

منع الميكروباص على الدائري.. شاهد آخر التجهيزات للاتوبيس الترددي

خدر وتنميل اليدين.. هل ينبه لوجود حالة مرضية خطيرة؟

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي وجود نقص في الأرز والسكر| تفاصيل

شبيهة إلهام شاهين ليست الأولى.. شبيهات النجمات يثرن جدلا على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ