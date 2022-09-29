أحمد مجدي عن صلاح السعدني: أيقونة لن تتكرر

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان أحمد مجدي وتحدث عن الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، وكواليس مسلسة الجديد وعد ابليس، وأعماله الجديدة، ووجه رسالة للفنان صلاح السعدني.



وعلى جانب آخر كان قد نشر الفنان أحمد مجدي صورا من مسلسل الآنسة فرح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والڤيديوهات "انستجرام" والذي يشترك في بطولته أمام الفنانة أسماء أبو اليزيد.



وقال أحمد مجدى : "أول ما اتعرض عليا مسلسل الآنسة فرح تفاءلت بسبب العناية والمجهود المبذول في تقديم ملف واضح ومتماسك للعمل. ولما قعدت مع المنتجة سالي والي كنت متحمس جدًا وطلبت مني أزوّد وزني حوالي ١٠ كيلو" وتابع "التحضير لشخصية شادي والشغل عليها لمدة 3 سنين أثّر في حياتي وفي حياة اللي حواليا بأشكال كتير.. كنت محتاج أعمل نقلة على المستوى الجسدي والنفسي، والدور ساعدني في ده. متشكر جدًا للإنتاج الجدع المخلص والناس الشاطرة اللي عارفة شغلها واللي اتعلمت منها كتير.



متشكر لأسماء أبو اليزيد الجميلة المحترمة اللي عشت معاها لحظات فنية وإنسانية سابت فيّا الأثر اللي بامثل عشان ألاقيه



وشكرًا لرانيا ومريم وهبة وتامر وكيلاني وعارفة وكل اللي مثلوا في المسلسل.. اختيار الممثلين من أول لحظة لحد نهاية المسلسل، لو حتى هيعدّي بس قدام الكاميرا، اتبذل فيه مجهود كبير من وائل فرج وطاقم الإخراج.. اللي أضاف ليا كتير وأصبحوا أصدقاء حقيقيين. وعمري ما أنسى حسن عتيق وإيمان من قسم الديكور والإكسسوار وكل الطاقم الجميل.. وعبد الرؤوف وديشا في التصوير والإضاءة وكل الشباب الجامد.. القائمة لا تنتهي! عمل أخد سنين وأتمنى نفضل نعمله على طول"

لترد عليه الفنانة أسماء أبو اليزيد عن طريق خاصية التعليقات معلقة "يامجدي أنت من أجمل البني أدمين والفنانين اللي عرفتهم وطاقتك الحلوة خلت حاجات كتير تكون سلسه وجميلة وصادقه للأبد ياصديقي".