من الحارس إلى المرمى.. هدف تاريخي في الدوري السعودي| فيديو

سجل الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك، هدفًا تاريخيًا لفريقه في شباك الطائي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي “ دوري روشن”.

هدف مصطفى زغبة

وفي الديقة 78، سدد مصطفى زغبة الكرة من عند مرماه، لترتطم في الأرض وتخادع فيكتور براجا حارس مرمى الطائي وتسكن شباكه، معلنة عن هدف ثان تاريخي لضمك.

واحتفل لاعبو ضمك بالهدف الرائع بشكل هستيري مع زميلهم زغبة.

يُذكر أن دوري روشن هو ما يعادل دوري الدرجة الثانية في السعودية، وتُشارك به عدد من الفرق العريقة على رأسها أهلي جدة، الذي هبط من دوري المحترفين الموسم المنقضي.

وتولى الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني تدريب فريق نادي أهلي جدة السعودي لمدة موسمين خلفًا للأوروجواياني روبرت سيولدي