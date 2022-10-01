إطلاق البوستر الدعائى الأول لمسلسل «الضاحك الباكى» تمهيدًا لعرضه

نشرت الفنانة دارين حداد البوستر الأول لمسلسل "الضاحك الباكي" عبر "انستجرام" الذي يتناول قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة.
وظهر النجم عمرو عبد الجليل على افيش العمل وهو متقمص شخصية نجيب الريحاني، نالت اعجاب متابعيها.
مسلسل "الضاحك الباكي" يتناول سيرة حياة الممثل الراحل نجيب الريحاني، من بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، محمد صلاح آدم، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.
يشار إلى أن مسلسل "الضاحك الباكي" يتناول سيرة حياة الممثل الراحل نجيب الريحاني، من بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، محمد صلاح آدم، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.
أكد السيناريست محمد الغيطى أن مشروع مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل والمقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة ليس مجرد سيرة ذاتية للنجم الكبير الراحل نجيب الريحاني، ولكنه رصد وتوثيق لفترة زمنية نعرف من خلالها شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومعرفة تاريخ مصر في تلك الفترة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON" أن أسباب اختيار نجيب الريحاني كشخصية للمشروع له أسباب كثيرة أولها انه يمثل حلماً كبيرا له ظل يراوده على مدار سنوات فضلاً عن أن شخصية العظيم نجيب الريحاني لاتعتبر مجرد شخصية عابرة بل هو صانع الفن المصري الحقيقي على مدار نصف قرن وحتى الان .
تابع : " المشروع يتناول قصة حياته بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 ووحتى خمسين عاماً في عام 1949 لاحقة وهي حقبة زمنية هامة تعكس الفن الحقيقي الذي صنعه الراحل حيث إستطاع تحويل الكوميديا من الاسكتشات إلى كوميديا الانسانية والتي تصنع الانسان والشخصية المصرية كذلك".
مشيراً إلى أن العمل يروج ويشرح للاجيال الجديدة أهمية نجيب الريحاني حيث أن هذه الاجيال لاتحب القراءة مقارنة بالاجيال القديمة التي تربت منذ صغرها علىى قراءة التاريخ عبر سير العظماء.
لافتاً إلى أن الشركة المنتجة تضع نصب أعينها أهمية عودة القوى الناعمة الحقيقية لمصر ودورها في التنوير مشيداً بعودة المخرج محمد فاضل واصفاً الخطوة بالانجاز الكبير .
وأوضح أن أعمال التصوير مستمرة حتى الان وأن الفنان عمرو عبد الجليل يقوم بدور عظيم في العمل حيث يجسد شخصية نجيب الريحاني وهو شخصية هائلة تعتبر إنجاز قائلاً : عيني كانت عليه وراهنت على أنه الاكفأ .