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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتعاون مع مؤسسة الثقافة.. أعمال يونانية على المسرح المكشوف بالأوبرا

صدى البلد

تقدم دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع مؤسسة الثقافة اليونانية بالاسكندرية حفلا للمغنية أناستازيا زانيس التى تستضيف اوركسترا النور والأمل احتفاء بالمبدع ياكوفوس كامبانيليس وذلك فى الثامنة مساء الاحد 2  أكتوبر علي المسرح المكشوف.


ويتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية والموسيقية لكل من مانوس خادزيذكيس وميكيس ثيوذوراكيس بالاضافة الي عدد من قصائد الشاعر اوذيسياس إيليتيس الحائز على جائزة نوبل .

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جدير بالذكر أن أناستازيا زانيس مغنية متميزة مثلت بلادها في المحافل العالمية المتخصصة ، تم اختيارها لاداء النشيد الوطني لليونان في الاحتفال بمرور مائتي عام علي الاستقلال .

وعلى جانب أخر، تقام ضمن فعاليات النشاط الفكرى والثقافى لدار الاوبرا المصرية امسية بعنوان إبداعات شعرية وتستضيف كل من عبد المنعم كامل ، هاجر عمر ، أحمد شلبي ، صلاح اللقاني ويديرها بهجت صميدة تحت اشراف الفنان أمين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الاثنين 3 اكتوبر على مسرح اوبرا دمنهور .

يتناول الحوار أنواع الشعر المختلفة وجماليات هذا اللون الابداعى الذى تميزت به الحضارة العربية ، كما يلقى الضيوف مختارات من اعمالهم الخاصة المتنوعة .

دار الأوبرا الاسكندرية 6 اكتوبر ديانا حداد الأوبرا المصرية دار الاوبرا المصرية

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