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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبيض × أسود .. ياسمين صبري تخطف القلوب بفستان أنيق

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت النجمة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها أحدث صورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت ياسمين صبري في الصور ترتدي فستانا باللونين الأبيض والأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها السوداء تنسدل على كتفيها بشكل مموج أنيق ولامع.

وعلم صدى البلد أن النجمة ياسمين صبري تعاقدت على مسلسل جديد منذ أيام وهو سيناريو جديد ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وستعلن صبري عن مؤلف ومخرج المسلسل خلال الفترة المقبلة؛ وعن موعد بدء تصوير المسلسل.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، وعمر الشناوي.

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ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية مسلسل ياسمين صبرى فستان أنيق السباق الرمضانى

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