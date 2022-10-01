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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رابعة وخامسة إبتدائي.. كل شيء عن نظام الدراسة والتقييم

العام الدراسي - صورة
العام الدراسي - صورة ارشيفية

مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، يشهد الصفين الرابع والخامس الإبتدائي نظام دراسة وتقييم مختلف عن السنوات الماضية، حيث أصبح طلاب الصفين الرابع والخامس يخضعون لما يعرف بـ نظام الدراسة والتقييم.

نظام الدراسة والتقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائي 

نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) هو نظام يختلف عن غيره من الأنظمة الدراسية للأعوام الماضية، حيث أن هؤلاء الطلاب لن يخضعو لنظام أعمال السنة الذي يطبق حاليا على باقي طلاب صفوف النقل من الصف السادس الإبتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، ولكن هناك مايسمي بمهمة أدائية من 35 درجة  يحصل طلاب الصفين الرابع والخامس عليها كدرجات أعمال سنة.

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ويطبق نظام الدراسة والتقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائي من الحلقة الابتدائية للعام الدراسى 2022/2023 بكافة مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – الرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها: "العربي، واللغات").

المناهج الدراسية للصفين الرابع والخامس الإبتدائي 

تتضمن المناهج الدراسية للصفين الرابع والخامس الإبتدائي عدد من المواد التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم وتتضمن مايلي :- 

- اللغة العربية

- التربية الدينية (الإسلامية و المسيحية)

- الرياضيات

-العلوم

- اللغة الإنجليزية(كونكت)

- الدراسات الاجتماعية

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- المهارات المهنية

-القيم واحترام الآخر

- التربية الفنية

-التربية البدنية والصحية

- التربية الموسيقية

-أنشطة التوكاتسو، واللغة الإنجليزية (كونكت بلس) الخاص بالمدارسة الرسمية للغات والمدارس الخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية.

ووفق نظام الدراسة والتقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائي فإن تدريس تلك المواد سيتم من خلال المعلم كل فى تخصصه، حيث يقوم بتدريس منهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية، والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيًّا.

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أما بالنسبة لتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات سيتم الاستعانة بمعلم الحاسب الألي من أجل تدريسها.

مخرجات يعتمد عليها نظام الدراسة والتقييم

ويعتمد نظام الدراسة والتقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائي على عدد من مخرجات التعلم تتضمن مايلي :-

- يدرس طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي 12 مقررًا.

- كما يدرس طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي أنشطة التوكاتسو

- ووفق نظام التقييم سيتم تخصيص 60 درجة للاختبارات

- وفى نظام الدراسة والتقيم لطلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي تخصيص 35 درجة للمهام الأدائية

- تخصيص 5 درجات للمواظبة على الحضور

- الدرجة النهائي من  100 درجة

- يقيم المعلم سلوك الطلاب كتقييم مقرر القيم واحترام الآخر 

- تقيم مقررالتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز).

- 3 اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد

- الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول

-الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.

-الاختبار الثالث و النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي

نتيجة طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي

ووفق وزارة التعليم فإن نتيجة طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي سيتم التعبير عنها عن طريق 4 ألوان تكشف مدي اكتساب الطالب للمعارف والتى تتضمن مايلي :- 

- يعبر اللون الأزرق عن أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)

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-أما اللون الأخضر فإنه يعكس امتلاك الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)

-فيما يعبر اللون الأصفرعن حاجة الطالب إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)

-وفيما يخص اللون الأحمر يعبر عن أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن الصفين الرابع والخامس الابتدائي، سيكون لهما امتحانات شهرين في نوفمبر وديسمبر، لافتا إلى أنه كل امتحان منهما مخصص لهم 15 درجة.

وتابع وزير التعليم أنه يخصص  30 درجة للامتحانات، إضافة إلى 30 درجة على امتحان نصف العام، و5 درجات على المواظبة، موضحا أن الـ 100 درجة الخاصة بالترم الأول موزعة على امتحانات شهور ومهام أدائية ومواظبة.

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