خبير يكشف أهمية انضباط ‏العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أهمية تحقيق انضباط حضور الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل الاختبارات ، منوها بدور الانضباط المدرسي وأهميته في المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها لكونه محور العملية التربوية، وأساس نجاحها، وتحقيق أهدافها، مبرزا أهميته البالغة في الرفع من مستوى الطالب والطالبة وتحقيق أحد الأهداف التربوية السامية من خلال المساهمة الإيجابية في تحقيق النمو الخلقي والاجتماعي والسلوكي للطلاب والطالبات.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أن المدرسة الجيدة هي التي تنظر إلى الانضباط المدرسي باعتباره قيمة تربوية وعملية تعليمية تدفع بجميع الطلاب إلى مستوى معين تدعم من خلاله السلوك الإيجابي وتعزز مستويات التحصيل العلمي لديهم، وترفع من درجة جديتهم في شؤونهم الحياتية المختلفة، وتمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية بكل يسر وسهولة.

ونوه الدكتور محمد فتح الله، إلى أهمية الانضباط في المدارس طيلة فترة العام الدراسي والتي تتماشى مع تنفيذ توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، بأهمية متابعة الانضباط المدرسي لعموم الطلاب والطالبات.

كما شدد الخبير التربوي، على العديد من المهام والواجبات التي ينبغي على مديري المدارس تفعليها أثناء فترة بدء الدراسة من العام الدراسي الجديد بأهمية الالتزام بخطة اليوم الدراسي حتى آخره، منوها بأهمية رصد غياب الطلاب وعدم التساهل في ذلك وفقا لقواعد السلوك والمواظبة.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى دور التوجيه والإرشاد في المدرسة في الجانب التثقيفي والمتمثل في التواصل مع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وبناء العلاقات الإيجابية معهم لبيان أهمية الانضباط والتعريف بنص قواعد السلوك والمواظبة في حالة الغياب وتأثير ذلك على التحصيل الدراسي لأبنائهم وضرورة إشعار أولياء الأمور بأهمية متابعة الحضور والانتظام خلال الأسبوع الأول على وجه الخصوص وفي الأسابيع الدراسية بصفة عامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسى يبدأ وفق الضوابط التالية:

- يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.

- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.