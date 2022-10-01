موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2022

انتهي باب التقديم في تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2022 الذي بدأ منذ الأربعاء الماضي للسماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية 2022 وشهادات المعاهد المتوسطة للتحويل بين الكليات والمعاهد وفقا للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي لهذا العام.

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

اضغط هنا فور الإعلان لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 التي من المقرر إعلانها بعد غلق مرحلة تقليل الاغتراب بأقل من 72 ساعة.

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

نتيجة تقليل الاغتراب

ومن المتوقع بعد غلق باب التقديم أن يواصل مكتب التنسيق فحص طلبات طلاب الشهادات الفنية وإجراء التحويلات وفقا للقواعد المنصوص عليها في تقليل الاغتراب على أن تعلن النتيجة على موقع التنسيق خلال فترة بحد أقصى خلال 72 ساعة من انتهاء التسجيل.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق فور إعلان نتيجة تقليل اغتراب الدبلومات الفنية 2022، والاستعلام عنها بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنا

إدخال الرقم السري ورقم الجلوس والرقم القومي ستظهر النتيجة النهائية للترشيح

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تقديم أوراق الدبلومات الفنية للكليات

وبعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022، ستكون هذه النتيجة النهائية ويجب على الطلاب التوجه للقيد في الكليات والمعاهد للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وتقديم الأوراق التالية

*بطاقة الترشيح المطبوعة من موقع التنسيق وعدة صور منها

*أصل استمارة النجاح في المعهد أو المدرسة

*شهادة الميلاد الأصلية وصور منها

*عدد 6 صور شخصية حجم 4×6

*نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

وقد حددت وزارة التعليم العالي شروط وضوابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية، وهي كالآتي:

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

وكذلك يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 التحويل إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.