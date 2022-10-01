أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم يهنئان تريزيجيه بعيد ميلاده

احتفل محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي بعيد ميلاد محمود تريزيجية نجم منتخب مصر ونادى طرابزون التركي الـ28 الموافق اليوم 1 أكتوبر.



ونشر عبد المنعم عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"صورة تجمعهما وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد يا اخويا".



وحرص ايضا اكرم توفيق علي تهنئة تريزيجية وكتب قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي"



ويحتفل محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر ونادى طرابزون التركي اليوم السبت بعيد ميلاده الـ28، فهو من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة.

بدأ تريزيجيه مسيرته الكروية باللعب فى النادى الأهلى فى سن الـ18 عامًا، وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، ومن ثم انتقل إلى قاسم باشا التركي، ومنها إلى أستون فيلا الإنجليزي، فى صيف 2019، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.



وبدأ الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" تجربة احترافية جديدة مع طرابزون التركي بعد الانتقال إليه رسميا من أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.