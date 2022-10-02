البحوث الفلكية تنظم ندوة علمية عن المناخ بين الأرض والفضاء.. اليوم

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية و اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء وبمشاركة مركز تعليم الفلك بمصر غدا الاحد ندوة تحت عنوان (المناخ ما بين الطبيعة الأرضية والفلك – هموم وحلول).

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد ان الندوة ستبدأ فاعلياتها فى التاسعة صباحا بحضور الدكتور عبد الفادى مرقص رئيس اللجنة الوطنية لعلوم الفضاء والفلك بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

تقام الندوة بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى حلوان.

وتناقش خلال الندوة فى الجلسة الاولى أبحاث للدكتور خالد زهران عن "ادارة المياه العذبة فى سياق تغير المناخ – دراسة حالة حزض وادى النيل "وبحث للدكتور محمود الحديدى عن "العلاقة بين التغيرات المناخية والمخاطر الجيولوجية " ، بينما تقدم الدكتورة ماجدة محب الدين تقدم بحث عن "مساهمة النشاط الشمسى فى الية التغير المناخى" ويراس هذه الجلسة الدكتورة سميه سعد والدكتوراشرف شاكر .

وفى الجلسة الثانية التى يرأسها الدكتور خالد زهران والدكتور مكرم ابراهيم تناقش ابحاث للدكتور اشرف القطب عن" مراقبة التغيرات المناخية باستخدام انظمة تحديد المواقع العالمية فى مصر " وتقدم الدكتورة نانسى نجيب بحث بعنوان" هل يمكن ان تكون النيازك صديقة للبيئة"، وبحث للدكتور عبد الفادى مرقص عن "تاريخ التغيرات المناخية على كوكبنا الأزرق"، وبحث مقدم من الدكتور محمد فاروق عن " الضوء الاصطناعى وتغير المناخ".

وعلى جانب آخر .. ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر العام لمفوضية الزلازل للدول الأفريقية والأسيوية، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 13 أكتوبر 2022، بمدينة الغردقة.

وسوف يناقش المؤتمر عددًا من المحاور، منها: المخاطر الزلزالية والحد من آثارها والدراسات السيزموتكتونيه للبحر الأحمر، والدرع العربي والأخدود الأفريقي العظيم والطرق الحديثة لرصد تحركات القشرة الأرضية والاستشعار عن بعد وتفجيرات ودراسات المحاجر. وأشار د/جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم عقد اجتماع عام مشترك بين الدول الأفريقية والأسيوية في نفس الوقت، ويبلغ عدد الحضور الذين قاموا بالتسجيل حتى الآن حوالي 180 متخصصًا وعالمًا في مجالات الزلازل وعلوم الأرض؛ وذلك لإلقاء 130 ورقة بحثية.

وأضاف الدكتور جاد القاضي أن هذا المؤتمر يحظى بدعم من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في النمسا والرابطة الدولية للزلازل وفيزياء باطن الأرض بالنرويج والمركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية مصر العربية.