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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستقبال العام الدراسي الجديد ببورسعيد.. وكيل الوزارة تجتمع بقيادات التعليم

تعليم بورسعيد يناقش
تعليم بورسعيد يناقش إحياء الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، اجتماعا موسعا مع قيادات التعليم بحضور أحمد والي وكيل المديرية وذلك بمكتبها بديوان المديرية.

جاء الاجتماع تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لاستعراض الاستعدادات النهائية لتعليم بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشكل الذي يليق بطلاب المحافظة.

تعليم بورسعيد يناقش إحياء الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة مع بداية الدراسة 

و أشارت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد هالة عبد السلام أن الحضور ناقش آلية تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإحياء الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة المعممة على جميع مدارس المحافظة.

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ووجهت وكيل الوزارة الشكر لجميع الحضور ولكافة العاملين بتعليم بورسعيد على ما بذل من جهد خلال وقت قياسي لانهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 متمنية أن يكون عاما دراسيا سعيدا وموفقا على الجميع.

تعليم بورسعيد يناقش إحياء الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة مع بداية الدراسة 
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