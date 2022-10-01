محافظ بورسعيد: مستعدون للعام الدراسي الجديد.. والحملات على سناتر الدروس الخصوصية مستمرة|صور

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، اجتماعا، لمناقشة الاستعدادات النهائية بمحافظة بورسعيد لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في المدارس الحكومية غدا ببورسعيد، وذلك بحضور دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، و استاذ أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم .

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد أتمت استعدادها لاستقبال العام الدراسى الجديد بتوفير كافة الامكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي وكيل التعليم قبل انطلاق الدراسة غدا

واستعرض محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة التعليم مستجدات العمل بشأن جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، ولابد من تضافر كافة الجهود لتحقيق أهداف التطوير بالمنظومة التعليمية.

وشدد محافظ بورسعيد على متابعة انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس ، لافتا أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي ، مع تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، منوها لاهمية أن يتعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

وأكد محافظ بورسعيد على أن تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وعودة المدرسة لدورها الحقيقى هو شعار المرحلة الآن، مشيرا إلى أهمية إنضباط ‏العملية التعليمية منذ أول يوم فى العام الدراسى الجديد ، و ضرورة متابعة عملية حضور وغياب الطلاب لتحقيق الانضباط في المدارس.

محافظ بورسعيد يلتقي وكيل التعليم قبل انطلاق الدراسة غدا

ولفت محافظ بورسعيد إلى انه سيتابع أولا بأول معدلات حضور وانتظام الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي في كافة مراحل التعليم، فضلا عن القيام بالجولات التفقدية المستمرة لرصد ومتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس.