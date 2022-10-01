أثناء جولتها على مدارس إدارة جنوب التعليمية..وكيل تعليم بورسعيد تلتقي عددا من الطلاب

التقت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم عددا من طلاب مدارس الحي الإماراتي وذلك أثناء جولتها التفقدية على مدارس الحي.

وكيل تعليم بورسعيد للطلاب خذوا العلم من مكانه الشرعي وهو المدرسة

وناقشت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد الطلاب أثناء ترجلهم بأحد الشوارع بالحي الإماراتي حول جاهزيتهم للذهاب للمدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد وعن وجود أي مشكلة قد تحول دون ذلك حيث أعربوا عن جاهزيتهم واشتياقهم لدخول المدارس.

وحثت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد الطلاب على الانتظام بالمدارس والاجتهاد ومتابعة دروسهم أولا بأول مناشدة إياهم بأخذ العلم من مكانه الشرعي وهو المدرسة ونبذ الدروس الخصوصية التي تهدر المال والوقت متمنية لهم عاما دراسيا سعيدا.