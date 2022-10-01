بطرود معمل لتكرير الغاز.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة الهولندية deo volente

استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة المهيئات الهولندية deo volente وعلى متنها 4 طرود 2 طرد وزن الواحد 77,5 طن

بطرود معمل لتكرير الغازميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة الهولندية deo volente

كما شهد ميناء غرب بورسعيد تفريغ عدد 2 طرد قطع غيار بإجمالي وزن 275 كجم عبارة عن معمل لتكرير الغاز لصالح شركة بترول بلاعيم (بتروبل) للعمل بحقل ظهر.

بطرود معمل لتكرير الغازميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة الهولندية deo volente

ويبلغ طول السفينة 105 أمتار والغاطس 5,1 متر قادمة من ميناء سالونيكي باليونان لتفريغ الحمولة بميناء غرب بورسعيد.

بطرود معمل لتكرير الغازميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة الهولندية deo volente

وقد غادرت السفينة ميناء غرب بورسعيد فور تفريغ حمولتها متجهه إلى إيطاليا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتسهيل كافة الأعمال لتفريغ ونقل شحنة الطرود.