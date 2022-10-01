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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة طفل بشمروخ خلال حفل زفاف فى بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب طفل فى الثامنة عشر من عمره بمحافظة بورسعيد خلال مشاهدته حفل زفاف بمدينة بورفؤاد مما أدى إلي نقله إلى إحدى المستشفيات بإصابة بالغة.  


كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطار من مأمور قسم بورفؤاد يفيد استقبال مستشفى بورفؤاد التابع لمنظومة التأمين الصحى فى بورسعيد طفل مصاب بجرح تهتكى بالذراع بادعاء إصابته بشمروخ أطلق فى أحد الأفراح أمام مطعم ابوالعز.

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 وتبين أن المصاب يدعى  عبد العزيز محمود عبد العزيز ١٨ سنة ومصاب بجرح قطعى تهتكى بالذراع الأيسر وتم تحويله إلى مستشفى سلام بورسعيد

 وتم تكليف فريق بحث تحت إشراف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد لسرعة الوقوف على أسباب الحادث وملابساته وضبط الجناة.

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