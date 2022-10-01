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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة عشريني بجرح نافذ في مشاجرة بـ بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شاب فى نهاية العقد الثانى من عمره بنطاق حى الزهور فى محافظة بورسعيد بادعاء إعتداء من آخرين .


كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطار من مأمور قسم شرطة الشرق باستقبال مستشفي سلام بورسعيد لمصاب بادعاء إعتداء من آخرين و الحالة العامة سيئة .

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد لسرعة ضبط الجناه و الوقوف على ملابسات الحادث .

 

هذا وتبين أن المصاب يدعى محمد حسين ناجى ٢٧سنة ةمقيم بمساكن عمرو بن العاص بحى زهور بورسعيد أمام حضانة الزاوية.

وكشف فريق رعاية بورسعيد الصحية المعالج أن المصاب يعانى من وجود جرح نافذ بالبطن والحالة العامة سيئة

هذا وتواصل فرق البحث عملها لسرعة ضبط الجناه و العرض على نيابة بورسعيد العامة 

بورسعيد محافظة بورسعيد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية قسم شرطة حى الزهور

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