عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيطرةً على حريق بفيلا ديليسبس ببورسعيد

صدى البلد

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق بنطاق فيلا "فرديناند دليسبس" الأثرية نطاق حي الشرق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد قد تلقت ، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل فيلا "فرديناند دليسبس" الأثرية نطاق حي الشرق، فتوجه على اثرها فريق الإطفاء برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.
حُرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

ترشيحاتنا

تغيير عن أمس.. أسعار الذهب اليوم الخميس.. وانخفاض 10 جنيهات لعيار 21

أبو الغيط يدين القصف الإيراني المتواصل شمال العراق

كيلو البط بـ 57 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والرومى اليوم بمنافذ وزارة الزراعة

سعر أعلي أعيرة الذهب اليوم 29-9-2022

بعد ارتفاع ثمنه.. تعرف على أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

تجنب شائعات السوشيال ميديا.. أبرز نقاط تحدث وزير التعليم في مؤتمره الصحفي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيخاف من الفضايح.. تعرف على فوبيا كل برج| غير متوقعة

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

فيديو

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ