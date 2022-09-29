السيطرةً على حريق بفيلا ديليسبس ببورسعيد

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق بنطاق فيلا "فرديناند دليسبس" الأثرية نطاق حي الشرق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد قد تلقت ، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل فيلا "فرديناند دليسبس" الأثرية نطاق حي الشرق، فتوجه على اثرها فريق الإطفاء برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

حُرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.