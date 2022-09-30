تجردت من الرحمة أم أنها محقة.. أم تلقي بطفليها في الشارع| تفاصيل

عثر الأهالى بمنطقة الصفا نطاق حى الزهور بمحافظة بورسعيد على طفلين تركتهما سيدة وفرت هاربة بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين.

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطارا بعثور الأهالى على طفلين تركتهما سيدة وفرت هاربة

تم على الفور توجيه الكول الأمنى إلي نطاق البلاغ والذي أكد صحة الواقعة وتم اصطحاب الطفلين أحدهما يبلغ من العمر سنة تقريبا والآخر شهرين تقريبا إلى قسم شرطة زهور بورسعيد .

وكلف فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء زامل مدير مباحث بورسعيد لسرعة الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وإيداع الطفلين مستشفى السلام تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية أن من أودع الطفلين الشارع بهذه المنطقة تحديدا هى أمهم وأنها تركتهما على مقربة من منزل أسرة والدهم بنطاق حى الزهور فى محافظة بورسعيد .

وأوضحت التحريات أن الأب هارب من ملاحقة الشرطة لتنفيذ أحكام قضائية ضده تاركا الأم بطفليها تواجه الحياة والتى لم تقو عليها فتركتهما بالقرب من سكن أسرة والدهم.

هذا وواجهت الأم عقب كشف الحقائق هجوما ضاريا على صفحات التواصل الاجتماعى واتهمها البعض بتجردها من الأمومة لالقائها بفلذة أكبادها فى الشارع

وافق البعض الآخر على الأم مسلطين غضبهم على الأب الهارب تاركا تلك المرأة الضعيفة لتواجه مصاعب الحياة لطفلين لاحول لهم ولاقوة فكان القرار بردهم لأسرة والدهم مع الاعتراض على طريقتها التى إعادتهم بها وربما كانا لقي حتفهما فى تلك الواقعة .