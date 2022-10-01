أنا آسفة .. لينا شاماميان تعتذر لكل شباب مصر بسبب هذا الرجل

قدمت المطربة لينا شاماميان اعتذارها بعد تصريحاتها عن الرجل المصري ودفاعها عنه عقب زواجه بغير مصرية .



وقالت لينا شاماميان : «صحيت على كمية هائلة من البوستات والمشاركات، وكان في تعليقات كتيرة لطيفة وحسيت من بعض التعليقات إن في ناس زعلت، فحبيت أعمل فيديو قصير أوضح فيه اللي حصل لأن الحديث الذي انتشر في المنشورات التي أثارت الجدل هو حديث مقتطع من مقابلة كان وقتها 3 ساعات، و17 دقيقة فقط هي التي تم عرضها على الشاشة».

وأضافت لينا شاماميان: «أنا اتكلمت عن حاجات تانية واتكلمت عن الرجل والنساء بالتوازي، ولكن الكلام اللي انتشر عن الرجال، أنا جيت مصر من سنتين وهي ادتني أشياء كتيرة عائلة وأصدقاء وأشياء أخرى كثيرة، وفي كل مكان في ناس كويسة وناس عكس ذلك، وأحب أن أقول إذا أي حد حس بإساءة أنا أسفة».

وتابعت: «أنا اتكلمت على الطرفين وكذلك عن العديد من الأشياء»، موضحة أنها منذ عامين كانت أول زيارة لها لمصر، معقبة: «أنا تلقيت الكثير من الكرم والدعم من قبل المصريين، كما أنهم يحملون الكثير من الإيجابية، شهدت في مصر الكلمة الطيبة من الجميع سواء رجال أو نساء، إذ حدا حس بإساءة أنا أسفة".

لينا شاماميان مدافعه عن الرجل المصري : لمابيرتبط بغير مصرية بيبقي كويس وظريف



السورية لينا شاماميان مدافعه عن الرجل المصري : لمابيرتبط بغير مصرية بيبقي كويس وظريف



وأثارت المطربة لينا شاماميان الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها فيديو على صفحتها وهي تدافع عن الرجل المصري .



وقالت لينا شاماميان: «لما المصري بيرتبط بجنسية غير المصرية حاجز الأحكام المسبقة بيزول وبيصبح ظريف وكويس جدا».

لينا شاماميان في القلعة:

تألقت السورية لينا شاماميان بوصلة طرب في الأمسية الثانية عشرة من فعاليات الدورة 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى.

وغنت لينا شاماميان مجموعة من أعمالها الخاصة والمؤلفات المصرية والسورية وعدد من الموشحات الشهيرة منها ترنيمة، مزيج بين أغانى سنذهب للمنزل وبيبه - الحياة وردية والبحر بيضحك ليه ، لما بدا يتثني ، بالي معاك ، قبل العشا ، هنعيش ونشوف ، يا ظريف الطول ، شام ، هالأسمر ، أخر العنقود ، يا مال الشام ، حلالي چلالي .

قبلها ملأت سماء المسرح الحان مصرية مميزة ابدعها مدحت ممدوح اول عازف ريكورد مصري وعربي يصل الي تصفيات برنامج مسابقات أمريكى شهير.

وأبهر الحضور بتقنية اداء مبتكرة ومهارة فائقة وقدم مجموعة من المؤلفات الشهيرة بجانب عدد من أعماله الخاصة كان منها أكستريم ، في البرية ، شمس الزناتي ، أبينا ، فاطمة ، ايقاع ، لعبة العروش ، شهرزاد ، حربي .