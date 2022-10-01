عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا آسفة .. لينا شاماميان تعتذر لكل شباب مصر بسبب هذا الرجل

لينا شاماميان
لينا شاماميان

قدمت المطربة لينا شاماميان اعتذارها بعد تصريحاتها عن الرجل المصري ودفاعها عنه عقب زواجه بغير مصرية .

txt

السورية لينا شاماميان مدافعة عن الرجل المصري : ظريف وكويس جدا

txt

مسيحية وأقرأ القرآن.. مادلين طبر: احترم الصائمين في شهر رمضان وأعشق ديني


وقالت لينا شاماميان : «صحيت على كمية هائلة من البوستات والمشاركات، وكان في تعليقات كتيرة لطيفة وحسيت من بعض التعليقات إن في ناس زعلت، فحبيت أعمل فيديو قصير أوضح فيه اللي حصل لأن الحديث الذي انتشر في المنشورات التي أثارت الجدل هو حديث مقتطع من مقابلة كان وقتها 3 ساعات، و17 دقيقة فقط هي التي تم عرضها على الشاشة».

وأضافت لينا شاماميان: «أنا اتكلمت عن حاجات تانية واتكلمت عن الرجل والنساء بالتوازي، ولكن الكلام اللي انتشر عن الرجال، أنا جيت مصر من سنتين وهي ادتني أشياء كتيرة عائلة وأصدقاء وأشياء أخرى كثيرة، وفي كل مكان في ناس كويسة وناس عكس ذلك، وأحب أن أقول إذا أي حد حس بإساءة أنا أسفة».

وتابعت: «أنا اتكلمت على الطرفين وكذلك عن العديد من الأشياء»، موضحة أنها منذ عامين كانت أول زيارة لها لمصر، معقبة: «أنا تلقيت الكثير من الكرم والدعم من قبل المصريين، كما أنهم يحملون الكثير من الإيجابية، شهدت في مصر الكلمة الطيبة من الجميع سواء رجال أو نساء، إذ حدا حس بإساءة أنا أسفة".

لينا شاماميان مدافعه عن الرجل المصري :  لمابيرتبط بغير مصرية بيبقي كويس وظريف


السورية لينا شاماميان مدافعه عن الرجل المصري :  لمابيرتبط بغير مصرية بيبقي كويس وظريف


وأثارت المطربة  لينا شاماميان الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها فيديو على صفحتها وهي تدافع عن الرجل المصري .


وقالت لينا شاماميان: «لما المصري بيرتبط بجنسية غير المصرية حاجز الأحكام المسبقة بيزول وبيصبح ظريف وكويس جدا».

لينا شاماميان في القلعة:

تألقت السورية لينا شاماميان بوصلة طرب في الأمسية الثانية عشرة من فعاليات الدورة 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى.

وغنت لينا شاماميان مجموعة من أعمالها الخاصة والمؤلفات المصرية والسورية وعدد من الموشحات الشهيرة منها ترنيمة، مزيج بين أغانى سنذهب للمنزل وبيبه - الحياة وردية والبحر بيضحك ليه ، لما بدا يتثني ، بالي معاك ، قبل العشا ، هنعيش ونشوف ، يا ظريف الطول ، شام ، هالأسمر ، أخر العنقود ، يا مال الشام ، حلالي چلالي .

قبلها ملأت سماء المسرح الحان مصرية مميزة ابدعها مدحت ممدوح اول عازف ريكورد مصري وعربي يصل الي تصفيات برنامج مسابقات أمريكى شهير.

وأبهر الحضور بتقنية اداء مبتكرة ومهارة فائقة وقدم مجموعة من المؤلفات الشهيرة بجانب عدد من أعماله الخاصة كان منها أكستريم ، في البرية ، شمس الزناتي ، أبينا ، فاطمة ، ايقاع ، لعبة العروش ، شهرزاد ، حربي .

لينا شاماميان المطربة لينا شاماميان لينا شاماميان مدافعه عن الرجل المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

موضوعات متعلقة

مسلسلها الجديد .. وفاء عامر تبدأ تصوير العيلة دي

لينا شاماميان عن الرجل المصري : لما يرتبط بغير مصرية بيبقى كويس وظريف

بالدموع .. والد سالي عبد السلام يبكي بشدة بعد عقد قرانها | صور

خالد الجندي يعقد قران سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني

مسيحية وأقرأ القرآن.. مادلين طبر: احترم الصائمين في شهر رمضان وأعشق ديني

أول تعليق من سوسن بدر بعد اقترابها من إنهاء تصوير مسلسل ولد أمه

حياة الفهد تتصدر التريند.. طالبت بترحيل الأجانب من الكويت وشائعات وفاتها أحدثت ضجة

الجريني يبدأ بروفات حفل أكادير .. فيديو

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2 أكتوبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفياً

مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات السياحية من باريس.. صور

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الإحصاء : مولد 1.3 مليون طفل في 7 أشهر | فيديو

الدنيا مستورة.. والدة صيدلي حلوان: ابني رفض يقولي أسباب طلاق زوجته عشان ابنه

التعليم : تطبيق تقييم شامل للطالب من المدرسة وأولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش عيش فينو في المدارس.. طبيبة تفجّر مفاجأة صادمة |تفاصيل

بالدموع .. والد سالي عبد السلام يبكي بشدة بعد عقد قرانها | صور

شاهد... أول صور لـ سالي عبد السلام مع زوجها من حفل زفافهما

طريقة عمل ميني بيتزا.. وأسرار لحفظ العجينة في الفريزر

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ