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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدي البلد..

مسيحية وأقرأ القرآن.. مادلين طبر: احترم الصائمون في شهر رمضان وبعشق ديني

مادلين طبر
مادلين طبر

كشفت النجمة مادلين طبر في تصريح خاص لصدى البلد ؛ عن حقيقة قرأتها للقرآن الكريم لافتة إلى ضرورة انفتاح المتدينين على أديان اخرى.

وقالت مادلين طبر في تصريح خاص لصدى البلد: "أنا مسيحية غرقانة بعشق ديني.. ولأنني روحانية ومؤمنة بوجود الرب فلا يجوز ألا أكون بنفس هذه الروحانية واتساع الرؤية للأديان السماوية الأخرى.. ومن هنا قررت تلاوة بعض الآيات التي اتقنها ولبعض السور التي استطيع أن اتلوها لأن هناك بعض السور ليست بسهولة السور الأخرى ونابعة من روحانياتي".

 

وأضافت: "فأنا لا أشجع ولا أحب الحديث في كلام لا يطبقونه إطلاقا.. أنا لا أصوم رمضان ولكن أصوم صيام العدراء.. احترم الصائمون في رمضان ولا أجرحهم ولكن لا أحب المبالغة وأحب كل إنسان بإنسانيته بعيدا عن دينه.. منحني الله  لفظا سليما وصوتا لا بأس به ومن هنا جاءت العلاقة".


واختتمت: "يجب أن تكون إجابتنا عن الدين إجابات منضبطة وحقيقية ؛ الانفعالات والعواطف المبالغ بها قد تسئ لصاحبها وللمقولة التي يرددها؛ أنا امرأة صادقة ولا احب المبالغة".

مادلين طبر: «منتدى مصر» يحتذي بتوجيهات الرئيس السيسي:

أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بجميع المواهب المشاركة، واختيار مدينة شرم الشيخ كمكان لانعقاد منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع،  كونها المدينة الترفيهية السياحية ومقصد السياح من جميع العالم.

وأضافت الفنانة مادلين طبر أحد أعضاء لجنة التحكيم بمنتدى مصر لكنوز الإبداع، أن المنتدى يرعى العديد من المواهب ويمكنهم من فرصة لإظهار أدائهم في جميع ألوان الفنون المختلفة.

وأشارت مادلين طبر إلى أن مصر أصبحت ترعى جميع أصحاب المواهب في مختلف المجالات وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد وقع الاختيار على الموسيقار هانى شنودة رئيس تحكيم منتدى مصر الدولى لكنوز الابدع.

مادلين طبر مسيحية الرئيس السيسي شهر رمضان القران الكريم

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