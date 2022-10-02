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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض بداية الأسبوع.. اشتري آيفون X بـ 6200 جنيه فقط

آيفون X
آيفون X

لا شك أن الهاتف الذكي الأكثر شعبية فى العالم هو آيفون، الذى يحظي بقبول وحب الملايين وسعيهم لإقتناء أى من إصداراته المميزة، ولعل أكثر صفقة رابحة لاقتناء iphone مثالى بسعر معقول هو iphone X.

ومنذ الظهور الأول لسلسلة آيفون X فى عام 2017، حيث جاءت أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية الشهير، بالإضافة لكاميرا عالية الدقة و بطارية قوية.

وفقاً لموقع تك رادار التقنى، تستطيع اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت بأقل سعر ممكن، عبر متجر “ايباي” الأمريكي الشهير باللون السيلفر مقابل 321 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 6300 جنيه مصري.

آيفون X

يذكر أن هاتف iphone X صدر فى عام 2017، ويعطيك أداءاً مثالياً، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يقدم هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات.

بالإضافة لجاهزية تحميل هاتف iPhone X أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار، وتستطيع شراء نسختك المجددة من هاتف آيفون X باللون السيلفر نسخة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.

آيفون X

 

آيفون iPhone iPhone X آيفون x آبل

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